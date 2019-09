Cazul Caracal | Mama Luizei Melencu spune că a fost forțată să dea probele pentru expertiza ADN

Cazul Caracal

"Am fost umiliţi, am fost forţată pur şi simplu. M-am răzgândit, nu am vrut să dau acest test. Nu îmi plac regulile care s-au pus aici. Nu s-a lăsat să ne explice despre ce este vorba. Comisarul a luat foc şi, pur şi simplu, m-a ameninţat", a spus Monica Melencu, la ieşirea din sediul IGPR.

Avocatul acesteia, Tonel Pop, a adăugat că, în momentul în care şeful laboratorului a început să-i explice mamei Luizei despre cum va decurge procedura de recoltare, a intervenit un comisar de poliţie, care l-a ameninţat pe şeful laboratorului să înceteze.

"Dânsa a venit să respecte hotărârea judecătorească. Şeful laboratorului de criminalistică a început să-i explice doamnei, cu o hârtie, cu nişte scheme, ce înseamnă ADN, ce vor să îi facă. În momentul în care şeful laboratorului a început să dea amănunte, atunci comisarul Ciobanu a spus că dânsul dirijează ancheta şi nu l-a mai lăsat pe şeful laboratorului, i-a interzis să mai dea o explicaţie. Proba a fost prelevată. (...) Nu l-a lăsat pe şeful laboratorului să explice, l-a ameninţat. Domnul comisar Ciobanu, şeful Secţiei 4, a intervenit într-un mod brutal, agresiv verbal şi l-a ameninţat", a susţinut avocatul.

DIICOT a solicitat săptămâna trecută ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN) în cazul Luizei Melencu, dar şi pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dincă, suspectul crimelor de la Caracal.

Iniţial, mama Luizei a refuzat să i se recolteze probe biologice, ea fiind amendată de DIICOT cu suma de 5.000 de lei.

Ulterior, ea s-a răzgândit şi a fost adusă luni în Capitală cu o maşină a Poliţiei.

Gheorghe Dincă a afirmat, la audieri, că a ucis-o pe Luiza Melencu. Pe 18 septembrie, DIICOT anunţa că oasele descoperite în zona de lizieră de pe terenul Staţiunii de cercetare şi dezvoltare agricolă Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât Alexandra Măceşanu.

