Aurel Bălășoiu și-a luat concediu și refuză să își dea demisia din Parlament | Preşedintele Senatului a iniţiat o petiţie online pentru demiterea deputatului acuzat de act sexual cu un minor și de viol

Acuzaţii grave în dosarul care l-ar viza pe deputatul Aurel Bălăşoiu , exclus deja din PSD. Procurorii Parchetului General s-au autosesizat și au început urmărirea penală in rem pentru act sexual cu un minor. În urma unei plângeri, au deschis şi un al doilea dosar penal: pentru viol. Demnitarul refuză să-şi dea demisia din Parlament şi şi-a luat concediu 3 săptămâni. Între timp, Preşedintele Senatului Alina Gorghiu a iniţiat o petiţie online pentru demiterea deputatului.

Dosarul pentru viol a fost deschis în urma depunerii unei plângeri. În acest dosar, fostul călugăr Cristi Călin, exmatriculat de la Teologie și care ar fi avut relații nepotrivite cu deputatul Bălăşoiu, a fost audiat timp de 11 ore în noaptea de luni spre marți.



ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, îl acuză pe „călugărul-amant" Cristi Călin de calomnie. Călugărul care ar fi iubitul deputatului ar fi fost exclus mai demult din BOR. Numele arhiepiscopului Teodosie a apărut în spațiul public invocat de Cristi Călin, persoana care a devoalat public comportamentul deputatului Aurel Bălășoiu, fotografiat în ipostaze intime cu un tânăr. Ierarhul de la Constanța este menționat în discuțiile dintre Bălășoiu și Călin ca având relații foarte apropiate de șoferul său.



Înalt Preasfinţitul Teodosie nu are legatură cu cazul pe care le-a oficiat pentru un bolnav al deputatului.



Aurel Bălășoiu era membru de mai multe luni în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, condusă chiar de Arhiepiscopul Calinic. În luna iulie, Bălășoiu a primit mandatul de membru chiar de la ÎPS Calinic într-o ședință solemnă.



Episcopia Tulcii se delimitează de acest scandal sexual după ce numele lui Visarion Bălțat, episcop de Tulcea, apare în stenogramele predate deja Parchetului și care ar dezvălui presupuse orgii din cadrul Bisericii.



Aceste acuze nefondate și halucinante lansate în presă de către Cristi Călin, o persoană care acționează pe fondul frustrărilor aduse de excluderea din monahism și a exmatriculării de la două facultăți de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină: calomnie, scandaluri sexuale, port ilegal de uniformă clericală, etc aduc un prejudiciu atât imaginii Bisericii Ortodoxe în ansamblu, cât și clerului și credincioșilor tulceni, dar, mai ales, ierarhului eparhiot.



Scandalul fără precedent în centrul căruia se află un demnitar al statului român este negat vehement chiar de cel vizat. Bălăşoiu nu vrea să comenteze nici presupusele legături cu înalţi ierarhi ai bisericii în ciuda faptului că se folosea de numele lor.



Parchetul General a început și urmărirea penală in rem pentru act sexual cu un minor şi analizează imaginile compromiţătoare în care ar apărea deputatul Aurel Bălăşoiu. Deputatul respinge orice acuzație.

