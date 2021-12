Catastrofele meteorologice au provocat pagube de miliarde de dolari în 2021 (raport)

Vremea / FOTO: shutterstock.com

Cele 10 dezastre au provocat de asemenea cel puţin 1.075 de morţi şi strămutarea a peste 1,3 milioane de persoane, potrivit raportului anual al Christian Aid.



Anul trecut, valoarea pagubelor economice ale celor mai costisitoare 10 evenimente meteorologice a fost calculată la aproape 150 de miliarde de dolari de către acest ONG, care subliniază că majoritatea evaluărilor "se bazează exclusiv pe daunele asigurate, ceea ce sugerează costuri reale şi mai mari".



Acest clasament economic reprezintă catastrofele ce au avut loc în ţările bogate, cu infrastructuri bine dezvoltate şi mai bine asigurate, dar ONG-ul aminteşte că "unele dintre cele mai devastatoare fenomene meteo extreme din 2021 au lovit ţările sărace, care au contribuit puţin la cauzele schimbărilor climatice" şi unde majoritatea pagubelor nu sunt asigurate.



De exemplu, în Sudanul de Sud, inundaţiile, al căror cost economic nu a putut fi evaluat, au afectat aproximativ 800.000 de oameni, aminteşte Christian Aid.



Cea mai costisitoare catastrofă a fost Furtuna Ida (sfârşitul lunii august/începutul lui septembrie), care a provocat în special inundaţii la New York, cu costuri economice estimate la 65 miliarde de dolari.



Urmează apoi inundaţiile din iulie în Germania, Belgia şi ţările vecine, cu pierderi de 43 miliarde de dolari, apoi furtuna de iarnă Uri în Statele Unite, cu un val de frig până în Texas, ce a afectat în special reţeaua electrică şi a provocat pagube de 23 de miliarde.



O a patra catastrofă a depăşit daune de 10 miliarde de dolari, inundaţiile din provincia Henan în China în iulie, la un cost de 17,6 miliarde de dolari.



Urmează inundaţiile din Columbia Britanică (Canada, noiembrie, 7,5 miliarde), valul de frig de la sfârşitul lunii aprilie din Franţa (5,6 miliarde), care a devastat podgorii prestigioase, ciclonul Yaas în India şi Bangladesh (mai, 3 miliarde), taifunul In-Fa în China (iulie, 2 miliarde), inundaţiile din Australia (martie, 2,1 miliarde) şi ciclonul Tauktae în India şi Sri Lanka (mai, 1,5 miliarde).



La mijlocul lunii decembrie, reasiguratorul la nivel global Swiss Re a publicat o estimare globală a costului dezastrelor naturale în 2021 în lume, evaluat la aproximativ 250 miliarde de dolari, în creştere cu 24% faţă de 2020.



"Costurile schimbărilor climatice au fost mari în acest an", a comentat într-un comunicat Kat Kramer, responsabilă pentru politica privind clima la Christian Aid şi autoare a raportului.



Catastrofele meteorologice au existat dintotdeauna, dar schimbările climatice cauzate de activitatea umană le măresc frecvenţa şi impactul, după cum prevăd oamenii de ştiinţă.



O lume care se încălzeşte provoacă furtuni mai intense şi face taifunurile din Pacific şi ciclonii în Oceanul Indian fenomene mult mai extreme, se arată în raport.



Precipitaţiile extreme din Europa în iulie, care au provocat inundaţii în Germania, Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg ce au ucis cel puţin 240 de persoane şi au costat peste 43 de miliarde de dolari, au fost cauzate foarte probabil de schimbările climatice, au estimat oamenii de ştiinţă, notează DPA.



Raportul Christian Aid evidenţiază 15 dintre cele mai grave fenomene meteo extreme, inclusiv inundaţii, furtuni şi secete în acest an, care au provocat morţi şi strămutare forţată de persoane în întreaga lume, precum şi mari cheltuieli financiare. Potrivit raportului, 10 dintre fenomenele meteo extreme costă fiecare peste 1,5 miliarde de dolari.

