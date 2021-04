Cătălin Drulă, despre scandalul de la metrou: Un cartel se destructurează cu ranga

“Legea este lege și unde este lege nu e tocmeală. (...) Acele construcții provizorii cunoscute sub numele de spații comerciale sunt ilegale sub multiple aspecte. Cel mai important este că nu au autorizație de construire, nu au dreptul legal, comercial de a ocupa acel spațiu public. De aproape trei ani, acele spații sunt ocupate fără drept. (...) Vreau să felicit toate autoritățile implicate în acțiunea de astăzi. Mulțumesc directorului general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, un om curajos, care și-a asumat o misiune grea. Am văzut comentarii despre folosirea de către acesta a unei răngi. Un cartel se destructurează cu ranga. Îl felicit pentru un act de asumare și de curaj. (...) Acțiunile de astăzi și scandalul făcut de oamenii liderului de cartel Rădoi sunt o ultimă zvâcnire a mafiei”, a spus ministrul Cătălin Drulă.

Evacuarea şi demolarea spaţiilor comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului a început miercuri dimineaţa la staţia de metrou Ştefan cel Mare, a anunţat Ministerul Transporturilor.

Termenul limită pentru eliberarea spaţiilor comerciale amplasate în incinta staţiilor de metrou a expirat vineri, 2 aprilie, conform unei notificări transmise de Metrorex firmei care administrează aceste unităţi.

Într-un comunicat din 25 martie, reprezentanţii Metrorex precizau că această măsură a fost luată deoarece, în urma analizelor efectuate pe teren, s-a constatat că spaţiile comerciale care activează în reţeaua de metrou pun în pericol siguranţa transportului subteran, cu afectarea directă a exigenţelor de securitate la incendiu şi evacuarea persoanelor în caz de urgenţă.

În replică, reprezentanţii Unităţii - Sindicatul Liber Metrou (USLM) au precizat că toate magazinele de la metrou au fost construite conform legislaţiei in vigoare, cu aprobarea Metrorex, iar 80% dintre acestea sunt proprietatea sindicatelor din metrou.

