Cătălin Drulă, conferință de bilanț, la Transporturi: Cîțu e toxic pentru România. Da, Florine, s-a terminat, România nu te mai vrea

Miniștrii demisionari ai URS PLUS susțin astăzi conferințe de presă în care își prezintă activitatea de la preluare mandatului și până acum. Cătălin Drulă a venit cu un mesaj dur la adresa premierului Florin Cîțu, căruia i-a transmis că se agață de putere.

ACTUALIZARE 11.00: Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, își face bilanțul după opt luni de mandat. ”Cîțu e toxic pentru România: Un premier iresponsabil și incapabil să înțeleagă cum se conduce un Guvern. Da, Florine, s-a terminat. Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea”,a spus Drulă la începutul conferinței. El a continuat apoi spunând că la final de august ”avem 3,7 miliarde de lei investiții, iar banii s-au dus în autostrăzi, căi ferate, infrastructură”.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a susținut o conferință de bilanț după depunerea demisiei. „Acum puţin peste patru luni, la preluarea mandatului, cu echipa de la minister ne-am stabilit trei priorităţi pe lângă limitarea răspândirii Covid-19 şi gestionarea pandemiei: fonduri europene pentru reforme şi investiţii în sănătate; creşterea accesului la servicii medicale de bază; reforma managementului spitalelor şi serviciilor de sănătate. În aceste luni, am reuşit să implementăm, să demarăm şi să deblocăm proiecte esenţiale”, a spus Ioana Mihăilă.

Întrebată dacă sunt mai importante orgoliile politice în comparaţie cu sănătatea publică, Ioana Mihăilă a răspuns: "Eu nu am niciun orgoliu politic, dar cred că această întrebare trebuie adresată premierului Cîţu, care deja a demis în plin val 3 un ministru al Sănătăţii".



Ea a amintit că ultima plată a cadrelor medicale şi pentru registratorii medicali din centrele de vaccinare este aferentă lunii mai.



Întrebată dacă motivul neplăţii personalului medical este acela că nu sunt bani, Mihăilă a răspuns: "Exact, nu avem de unde distribui bani către aceste centre de vaccinare. Banii au ajuns până la finalul lunii mai, raportarea nevoii de bani şi plata pentru luna mai în general ajunge să se facă la începutul lunii iulie".



Ioana Mihăilă a precizat că încă din luna iulie a trimis execuţia bugetară cu necesarul pentru rectificarea bugetară la Ministerul Finanţelor. "Ne aşteptam ca la începutul lunii august această rectificare bugetară să se întâmple", a arătat ea.



Potrivit Ioanei Mihăilă, situaţia prind lipsa de fonduri din sănătate "s-a acutizat în ultimele săptămâni". "Această situaţie nu este din luna aprilie. Această situaţie s-a acutizat în ultimele săptămâni. Ce am spus şi ţin să întăresc este că eu am anunţat premierul şi membrii Guvernului încă din luna aprilie de riscul ca această situaţie să apară, Faptul că rectificarea bugetară a fost tergiversată este lucrul care ne-a făcut să ajungem la fundul sacului. Dacă nu ar mai fi apărut această problemă politică, rectificarea ar fi trecut atunci când a trebuit să treacă, la începutul lunii august, ceea ce ar fi redus riscul ca această lipsă de finanţare să se acutizeze", a explicat ministrul.



Mihăilă a confirmat că există 450 de milioane de lei, însă aceştia au destinaţie de investiţii către spitalele din ţară. Ea a mulţumit tuturor colaboratorilor pe care i-a avut în mandatul său.

Liberalii din echipa premierului Florin Cîțu au discutat deja cum își vor împărți ministerele după demisiile miniștrilor USR PLUS.

Ministru interimar al Transporturilor, în locul lui Cătălin Drulă, ar urma să fie ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar urma să preia interimar și Ministerul Sănătății, iar în locul lui Ciprian Teleman la Ministerul Cercetării ar urma să fie numit interimar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Premierul Florin Cîțu ar urma să preia interimatul de la Ministerul Fondurilor Europene, iar Virgil Popescu, ministru al Energiei, ar urma să fie numit interimar la Ministerul Economiei în locul lui Claudiu Năsui.

