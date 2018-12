Cât de grea este recuperarea Cristinei Neagu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Ligamentul încrucişat anterior este pivotul genunchiului. El, practic, controlează mobilitatea anterioară şi posterioară a genunchiului. (...) E o structură extrem de complicată din punct de vedere anatomic. Ligamentul încrucişat are o structură particulară. Ruptura sa produce instabilitate în genunchi. (...) Ligamentul încrucişat trebuie reconstruit la un tânăr, pentru că sunt studii care arată foarte clar că un genunchi la care nu se reconstruieşte este un genunchi extrem de predispus la artroză. Sunt mai multe posibilităţi reconstructive. Prima – folosită foarte larg la noi, în trecut – era reconstrucţia os-tendon-os. Adică se recolta o pastilă osoasă din rotulă, o bucată din tendonul rotulian şi încă o pastilă osoasă tibială, care se introduceau în genunchi după nişte canale forate cu o tehnică particulară, fixate cu nişte şuruburi de interferenţă, apoi şuruburi resorbabile. (...) Astăzi, se face reconstrucţia cu părţi moi. Se iau nişte tendoane care sunt pe faţa internă a genunchiului. Ele se pregătesc într-un anumit fel cu un instrumentar particular, sub control artroscopic, adică o cameră video introdusă în articulaţie. Funcţional, genunchiul va fi altfel decât un genunchi deschis şi, mai mult de atât, recuperarea acestor oameni e mult mai rapidă”, a explicat medicul Cătălin Cârstoiu.

“Scopul unei recuperări mai lente este tocmai de a asigura în timp nu numai stabilitatea mecanică, cât şi o transformare a tendonului pe care îl folosim histologic într-un ligament. De aceea, toate lucrurile merg într-o progresie aritmetică. În acelaşi ritm obţinem şi mobilitatea şi stabilitatea, dar şi această recuperare intrinsecă", a mai spus profesorul Cârstoiu.

Cristina Neagu s-a accidentat în finalul meciului cu Ungaria, din grupe. Rezultatul RMN-ului a fost crunt: ruptură de ligamente încrucişate, iar Cristina are nevoie de cel puţin şase luni de recuperare.

