Case și apartamente la ofertă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Simion și Roxana sunt căsătoriți și stau în chirie, în București. Vor să cumpere un apartament nou cu 3 camere, așa că au venit la cel mai mare târg imobiliar din centrul Capitalei. Dar noul plafon de venituri de 4.500 de lei pentru familiile fără copiii ce va fi impus prin noul program "Prima Casă" este prea mic pentru ei. Suma maximă de 66.500 de euro pe care o pot împrumuta le-ar ajunge doar pentru două camere.

Dezvoltatorii imobiliari au pregătit reduceri de preț de până la 5.000 de euro și alte facilități pentru a atrage clienți.

Constructorii mizează mai ales pe vânzarea de garsoniere și apartamente cu două camere. Se ridică mii de apartamente la periferie, unde încă este teren ieftin disponibil.

Florin Munteanu, manager de vânzări, dezvoltator imobiliar: "Garsoniera are o suprafață undeva în jur 30 de mp utili plus un balcon, undeva la 6, 7 metri. Două camere, suprafața utilă peste 46, 47 de metri, plus balcon și prețul undeva pornind de la 57.000 euro, plus acel TVA".

Tot mai căutate sunt și casele construite în ansamblurile rezidențiale din jurul Capitalei. De exemplu, pentru vilele ridicate în județul Giurgiu, în nord-vestul Bucureștiului, prețurile încep de la 60.000 de euro și ajung la aproape 100.000 de euro.

Noul program "Prima Casă", denumit "O familie, o casă", a fost transformat de Ministerul de Finanțe într-un program social, pentru a veni în sprijinul celor cu venituri reduse și urmează să fie aprobat de Parlament.

ŞTIRILE ZILEI