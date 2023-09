Casă veche de peste 100 de ani, salvată de comunitate într-o comună de lângă Putna

O casă veche de peste 120 de ani, pe care proprietarii au vrut să o demoleze, a fost donată unui grup civic din comuna suceveană Bilca. Localnicii s-au mobilizat și au reușit să o salveze de la degradarea totală.

Iosif Cârstean-inițiator proiect: Am demontat-o, am montat-o în Parcul Prietenie, pe o nouă fundație, și am reclădit-o aici.

Lutul a fost adus din apropierea localității. A fost udat cu apă, presărat cu fân, pe post de liant, și jucat în picioare pentru a fi omogenizat.

La clacă au venit și gospodinele din sat, care au pregătit mâncarea pentru toată lumea. Sarmalele au fost puse la foc încă de cu seară.

Muzicanții din localitate le-au făcut munca mai ușoară voluntarilor.

Casa renovată va fi de acum încolo un spațiu comunitar, destinat evenimentelor și întâlnirilor sătești.

