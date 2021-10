Casa Albă confirmă că preşedintele Joe Biden va participa la summitul COP26 de la Glasgow privind clima

Joe Biden va fi unul dintre cei 120 de lideri care urmează să ia parte la summitul de la începutul conferinţei, ce va dura două săptămâni şi vizează susţinerea măsurilor pentru reducerea încălzirii globale şi evitarea consecinţelor sale cele mai periculoase.

Biden se va afla în Marea Britanie pentru două zile, după ce va participa la summitul liderilor din G20 de la Roma, la care va lua parte şi premierul Boris Johnson.

Însărcinatul cu afaceri al SUA, Philip Reeker, a transmis pe Twitter că "este oficial - preşedintele Biden va călători în Scoţia pentru COP26". "Reuniunea de la Glasgow va fi un moment de cotitură pe calea către un viitor mai sigur, prosper şi sustenabil pentru planeta noastră", a scris Reeker.

It's official - President Biden will travel to Scotland for #COP26. The gathering in Glasgow will be a pivotal moment on the road towards a more secure, prosperous, and sustainable future for our planet. https://t.co/9XkP3QOPlV pic.twitter.com/IcWpcTgxk8