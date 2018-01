Carte controversată, lansată cu 4 zile mai devreme EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Autorul Michael Wolff citează peste 200 de interviuri cu persoane marcante de la Casa Albă. Printre afirmaţiile sale: Donald Trump a fost furios că vedete de prima mână au refuzat să participe la învestitura sa şi că nu-i place să locuiască la Casa Albă.

Echipa lui, spune Wolff, a fost îngrozită şi complet nepregătită la aflarea veştii despre victoria în alegeri, soţia sa Melania plângea, iar în prezent toți colaboratorii preşedintelui cred că acesta este incapabil să îşi exercite funcţia - şi că mulţi au plecat din cauza haosului din administraţie.

Michael Wolff: "Vă spun descrierea pe care o dau toţi, în comun. Spun că e ca un copil. Adică are nevoie de satisfacţie imediată. Totul este despre el. Să ne aducem aminte, acest om nu citeşte, nu ascultă. E ca o bilă de la jocurile mecanice, care ricoşează dintr-o parte într-alta."

Oficial, Casa Albă răspunde furibund, calificând cartea drept "josnică" şi "absurdă".

Sarah Sanders, purtătoare de cuvânt a Casei Albe: "Avem un lider incredibil de puternic și competent."

Donald Trump: "Am autorizat acces ZERO (și, de fapt, l-am refuzat de multe ori) pentru autorul cărții pline de minciuni! Nu am vorbit niciodată cu el despre carte. Plină de minciuni, interpretări greşite şi surse care nu există."

Michael Wolff, autorul cărții, „Foc şi Furie: în culisele Casei Albe": "Categoric am vorbit cu preşedintele, fie că şi-a dat seama că este un interviu, fie că nu, dar în orice caz NU era o discuţie informală."

Autorul Michael Wolff este însă el însuşi un personaj controversat. Scrie pentru publicaţii cu tentă tabloidă, ca Vanity Fair şi Hollywood Reporter, Washington Post îl consideră un provocator, iar avocaţii Casei Albe ameninţă acum cu procese pentru calomnie.

În plus, şi momentul ridică semne de întrebare - rezultatele economice ale Americii sunt excelente în ultima perioadă - dar această informaţie nu este la fel de mult dezbătută ca scandalurile de la Casa Albă.

