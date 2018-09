Sub titlu "Frică", jurnalistul Bob Woodward prezintă în noua sa carte o Casă Albă disfuncțională și haotică.

Woodward a scris cartea după sute de ore de interviuri cu oameni din administrație și redă cuvinte grele folosite de aceștia.

Fostul șef de cabinet al președintelui l-a numit pe Trump "idiot", iar fostul ministru al Apărării a spus că are mintea unui copil de clasa a V-a.

Ambii afirmă acum însă că sunt declarații fals atribuite lor, după ce mai multe fragmente din carte au fost publicate de Washington Post.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus că este o carte plină de povești inventate de foști angajați supărati, iar președintele îl acuză pe Woodward că este agent al democraților și vrea să influențeze alegerile din noiembrie.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?