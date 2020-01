Caroline Wozniacki s-a retras din tenis la 29 de ani, într-o ceremonie emoționantă la Melbourne, unde cucerea în 2018 cel mai important trofeu al carierei

Caroline Wozniacki s-a retras din tenis la AO 2020

"Caro", cum este alintată de fanii din întreaga lume, a renunțat la tenisul profesionist cu lacrimi în ochi. Organizatorii de la Australian Open, unde cucerea trofeul în 2018, i-au pregătit o ceremonie de retragere emoționantă pe Melbourne Arena, unde daneza a fost înconjurată de familia ei: soțul David Lee, fost jucător profesionist de baschet, părinții și fratele, Patrick.

"I think it was only fitting that my last match would be a three-setter, a grinder and that I would finish my career with a forehand error."



Ever the joker, @CaroWozniacki #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/LhFs8Kxkyj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Wozniacki, în vârstă de 29 de ani, a anunțat încă de anul trecut că își va încheia cariera după Australian Open.

Fostul lider mondial și-a anunțat retragerea prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare: "Am realizat tot ce am visat pe teren. Mi-am spus întotdeauna că atunci când va veni vremea, când îmi voi dori mai mult să fac lucruri care nu au legătură cu tenisul, atunci acela va fi momentul potrivit. În ultimele luni, am realizat că există mult mai multe lucruri în viață pe care aș vrea să le fac în afara tenisului. Căsătoria cu David a fost unul dintre aceste lucruri. Să am o familie alături de el, în timp ce călătoresc în lume și vorbesc despre artrita reumatoidă (boală de care suferă Caroline, n.r) sunt lucruri care mă pasionează și pe care vreau să le fac", a scris în decembrie Caroline Wozniacki.

"Așadar, astăzi anunț că mă voi retrage din tenisul profesionist în luna ianuarie, după Australian Open. Nu are nicio legătură cu sănătatea mea și nu e un rămas bun. Aștept cu nerăbdare să împărtășesc cu voi călătoria mea. În final, vreau să mulțumesc din toată inima fanilor mei, prietenilor, sponsorilor, echipei mele, în special tatălui meu, care mi-e antrenor, soțului meu și familiei pentru sprijinul necondiționat de-a lungul atâtor ani. Fără voi n-aș fi putut realiza tot ce-am realizat", a mai scris sportiva de origine poloneză, naturalizată în Danemarca.

La finalul partidei cu Jabeur, daneza s-a arătat mulțumită de prestația sa și de modul în care a luptat: "Cred că rezultatul de astăzi nu contează atât de mult precum modul în care am luptat și am dat totul. Mi-am dorit să câștig, am dat tot ce am avut mai bun. Cred că asta reflectă întreaga mea carieră."

Wozniacki a câştigat 30 de titluri WTA, a ocupat poziţia de lider mondial 71 de săptămâni şi a obţinut peste 35 de milioane de dolari din tenis.

Daneza a ales Australian Open drept ultimul turneu oficial din carieră, Melbourne fiind locul unde a obţinut singurul titlu de Mare Şlem din carieră. Se întâmpla în 2018, când Wozniacki o învingea în finală pe Simona Halep, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.

Caroline Wozniacki va juca un meci demonstrativ şi în ţara natală, contra americancei Serena Williams, pe 18 mai, în "Royal Arena", din Copenhaga.

Caro Wozniacki, 30 de titluri WTA și lider mondial

Caroline Wozniacki a fost lider mondial timp de 71 de săptămâni și a câștigat nu mai puțin de a 30 de trofee în circuitul. Cel mai important este, desigur, cel de Grand Slam, venit târziu, abia în 2018, la Australian Open, într-o finală dramatică cu Simona Halep. Cu câteva luni înainte, Wozniacki triumfase și la Turneul Campioanelor (Singapore 2017).

Caroline este una dintre cele doar opt jucătoare care au reușit să câștige cel puțin un trofeu timp de 10 ani consecutiv sau chiar mai mult. Celelalte sunt Martina Navratilova, Chris Evert, Steffi Graff, Maria Șarapova, Serena Williams, Virginia Wade și Evonne Goolagong.

Wozniacki a fost un copil precoce al tenisului. A ocupat locul 2 mondial la junioare și a câștigat turneul de la Wimbledon în 2006. La senioare, se califica, la doar 16 ani, într-un sfert de finală WTA.

La 18 ani a început să câștige titluri WTA și să învingă jucătoare din top 10. În perioada 2009 – 2011, Caroline Wozniacki ajungea în 24 de finale, dintre care câștiga 15, potrivit treizecizero.ro. La 19 ani pierdea prima finală de Grand Slam a carierei, la US Open, fiind învinsă de Kim Clijsters. La doar 20 de ani devenea lider mondial, poziție pe care a ocupat-o timp de 71 de săptămâni, fiind pe locul 9 în clasamentul all time. A terminat de două ori consecutiv sezonul ca lider mondial, în 2010 și 2011.

Avea să aștepte mulți ani până să-și îndeplinească visul de a câștiga un turneu de Grand Slam, moment în care a revenit, pentru scurt timp, pe primul loc în lume.

“Thank you for so many great years playing with... and against you. It’s really meant a lot to me.”@CaroWozniacki has a message for her fellow WTA players. #CongratsCaro pic.twitter.com/BqhtNopP72 — WTA (@WTA) January 24, 2020

Caroline Wozniacki a fost antrenată încă de mică de tatăl său, Piotr, cel care i-a fost alături în toate momentele carierei și căruia i-a mulțumit în mod special la ceremonia de retragere.

"Caro, I don’t know how to say goodbye to you.“

“Thank you for everything you’ve done for tennis.”

"I wish you all the best in your personal life. Happiness. Health.”@atptour players @rogerfederer, @DjokerNole & @RafaelNadal send messages of to @CaroWozniacki.#CongratsCaro pic.twitter.com/JkHBtBV43n — WTA (@WTA) January 24, 2020

