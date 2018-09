Carmen Dan va oferi clarificări despre protestul din 10 august, marţi, la Comisia de Apărare din Senat

Carmen Dan / FOTO: Arhivă

"Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat într-un cadru instituţional, aşa cum este normal. Şi un astfel de cadru poate fi mâine, la Comisia de Apărare din Senat, unde sunt invitată începând cu ora 14.30. Vă asigur că acolo avem toată disponibilitatea să răspundem tuturor întrebărilor", a spus Carmen Dan, luni, la intrarea în sediul MAI.

Ea a precizat că Raportul MAI despre protestul din 10 august va ajunge luni la comisiile de Apărare din Parlament.

"Referitor la Comisia de Apărare şi la acel cadru instituţional, mai vreau să fac o precizare: astăzi va ajunge la cele două comisii raportul clasificat (n.r. - Raportul MAI despre protestul din 10 august) despre care am vorbit. Şi e important să fac această precizare, pentru că imediat după prezenţa noastră în Comisia de Apărare de la Camera Deputaţilor, Parchetul Militar a solicitat acest raport pe care, evident, l-am pus la dispoziţie", a încheiat ministrul.

Gabriela Firea a cerut demisia ministrului de Interne

În cadrul Cex-ului PSD, primarul Capitalei și vicepreședintele PSD Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Carmen Dan și a anunțat că Bruxelles-ul va lua măsuri împotriva României din cauza violenței cu care s-a acționat în 10 august împotriva protestatarilor. Firea a spus totul în ședința PSD, dar nu a fost sprijinită de colegi. Gabriela Firea a explicat că a vorbit cu comisarul european Corina Crețu, care a avut discuții cu colegii ei. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația politică din România.

"Eu am luat cuvântul și le-am transmis colegilor mei, domnului președinte în special (...) faptul că am vorbit ieri cu doamna comisar Corina Crețu, care mi-a relatat o discuție pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisarii europeni, și cu d-nul președinte Juncker, în care aceștia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația politică din România, accentuând în special faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august nu este apreciat de către celelalte țări europene, deoarece, deși sunt de acord că instituțiile democratice ale statului de drept trebuie să fie apărate, și anume intervenția jandarmilor a fost corectă până la un punct, în sensul apărării clădirii guvernului și a jandarmilor care interveneau pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, nu au fost de acord cu faptul că manifestanți care nu au fost violenți au trebuit să suporte gazele lacrimogene care s-au transferat în Piața Victoriei și că erau de ajuns alte măsuri, mai blânde, pentru îndepărtarea celor violenți, practic extragerea celor care erau foarte violenți și care aruncau în jandarmi cu pietre, cu peturi și cu alte obiecte. Aceasta, repet, a fost îngrijorarea comisarilor europeni, transmisă doamnei Corina Crețu, cu care am avut ieri dimineață o discuție și m-a abilitat - am întrebat: pot să transmit aceste lucruri sau este informal? Și mi-a dat voie să transmit în CEx aceste îngrijorări și că este posibil ca pe data de 18 septembrie, atunci când domnul președinte Juncker va lua cuvântul, să facă referiri în discursul său și la situația din România, și la protestele din 10 august și că nu este o situația confortabilă pentru țara noastră", a declarat Gabriela Firea.

