ACTUALIZARE 23.07 Premierul Mihai Tudose pe Facebook: "Doamna Carmen Dan recunoaște cã la ora 6:27 a fost sunatã de domnul chestor Ioniţã, care a anunţat-o cã dorește sã se vadã cu domnia sa. În acea dimineaţã, i-a transmis acesteia cã nu vrea sã fie șef al IGPR. Ședinţa de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anunţat cã nu îl numesc pe domnul chestor Ioniță, că nu îl demit pe domnul chestor Despescu și cã aștept un raport de la dânsul. La acea orã, toate televiziunile titrau cã domnul chestor Ioniţã nu dorește sã fie noul șef al IGPR. Cum poate spune cineva cã anunţul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ioniță sã se rãzgândeascã? Trageți dumneavoastră concluziile".

Corpul de control, trimis la IGPR

"Am dispus astăzi trimiterea Corpului de control al ministrului la Inspectoratul General al Poliției Române pentru a verifica respectarea procedurilor administrative de raportare a evenimentelor, dar și aspecte care privesc gestionarea evenimentului de agresiune sexuală comis în data de 10 decembrie 2016 în sectorul 5 al Capitalei și înregistrat la Secția 18 Poliție. Fac precizarea că în acest caz, conform fișei de eveniment, autorul era indicat ca fiind agentul de poliție Stan Eugen din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră București. Din dorința de a mă asigura că raportul pe care domnul Despescu îl va prezenta primului ministru va fi unul obiectiv, am decis această verificare, considerând că o instituție care este implicată direct în gestionarea evenimentelor nu se poate verifica singură", a subliniat Carmen Dan în debutul declarației de presă.

"La nivelul Ministerului Afacerilor Interne există un ordin care reglementează o procedură de raportare și monitorizare a evenimentelor și aspectelor de interes operativ. Documentul prevede întreaga procedură de raportare, inclusiv timpii în care informația trebuie să ajungă la cel mai înalt nivel, aceștia fiind de ordinul minutelor. Conform procedurilor instituționale, acest tip de evenimente, acelea care privesc fapte penale comise de angajați, se încadrează în categoria evenimentelor despre care trebuie să fie informate toate structurile ierarhice, până la nivel de minister. Fișa de eveniment apărută astăzi în spațiul public este întocmită conform acestor proceduri. Așadar, informația că autorul agresiunii din decembrie 2016 era polițist în cadrul Brigăzii Poliției Rutiere a ajuns obligatoriu la cunoștința chestorului Bogdan Despescu", a subliniat ministrul.

"În legătură cu propunerea de împuternicire a chestorului Cătălin Ioniță, doresc să lămuresc opinia publică despre modul în care au decurs cronologic evenimentele pentru ca situația să fie cunoscută așa cum este ea în realitate. Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniță pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Române în situația în care premierul ar fi decis să accepte propunerea de eliberare din funcție a chestorului Despescu. Acest acord a ajuns și la domnul prim-ministru. Sintetizând, avem pe de o parte documente, și pe de altă parte vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Cătălin Ioniță marți, înaintea anunțului public pe care l-am făcut referitor la propunerea de demitere a actualului șef al Poliției Române. Marți, înainte de declarația de presă, am avut o discuție clară cu chestorul Cătălin Ioniță, care a acceptat propunerea de a fi împuternicit la conducerea Poliției Române, exprimându-și determinarea de a prelua această funcție și misiunea explicită de a începe o reformă reală în Poliția Română. După discuție, chestorul a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea".

Filmul discuțiilor Carmen Dan - chestorul Cătălin Ioniță - premierul Mihai Tudose

"Imediat după ce am anunțat că propun schimbarea din funcție a șefului Poliției, începând cu seara de marți s-a declanșat în spațiul public o campanie de denigrare a domnului Ioniță referitoare la familia lui și la activitatea lui profesională din trecut. Aceleași aspecte în anul 2016, când a fost numit director general al Direcției Generale Anticorupție, nu au constituit o problemă pentru nimeni. În condițiile acestei campanii virulente împotriva lui, miercuri, miercuri dimineață la ora 06.27 am primit un mesaj telefonic de la domnul Ioniță prin care îmi solicita să se prezinte la minister pentru o discuție. Astfel, înainte de a pleca la ședința de guvern, chestorul Cătălin Ioniță mi-a raportat că are anumite rețineri să meargă mai departe, explicându-mi și motivele, sens în care are pregătit un raport. De comun acord am stabilit să așteptăm decizia primului ministru cu privire la propunerea de schimbare a domnului Despescu.

După cum știți, la începutul ședinței de guvern, în jurul orei 13.30, premierul a anunțat public că nu-l va schimba pe domnul Despescu. După ședința de guvern, domnul prim-ministru mi-a cerut să avem o discuție în cabinetul dânsului. În scurta discuție pe care am avut-o, acesta mi-a arătat raportul evenimentelor depus de domnul Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din funcție și nu m-a întrebat absolut nimic despre chestorul Ioniță. Fac precizarea că în cursul zilei de miercuri nu am avut absolut nicio discuție cu primul ministru referitoare la chestorul Ioniță, iar de la Ministerul de Interne nu a plecat niciun comunicat oficial referitor la acesta. Ulterior, în jurul 15.30, chestorul Ioniță mi-a transmis că a fost sunat de premierul Tudose și, fiind intrebat dacă mai dorește să ocupe funcția de șef al Poliției Române, a răspuns că nu. În mod normal, dacă premierul avea dubii referitor la persoana propusă de mine, ar fi putut să le clarifice pe loc, în timpul discuției pe care am avut-o cu dânsul.

La întoarcerea la minister am avut o întâlnire lămuritoare cu chestorul Cătălin Ioniță. Ca om, pot înțelege explicațiile dânsului, însă nu aș putea să comunic eu ce s-a întâmplat între momentul exprimării acordului și dimineața zilei următoare. Aceste aspecte, care țin inclusiv de planul personal, le poate comunica doar chestorul Ioniță, dacă consideră necesar".

"Pe de altă parte, nu știu ce răspuns se aștepta să primească premierul de la chestorul Ioniță în acea discuție telefonică, după ce doar cu două ore înainte anunțase public că nu îl schimbă pe șeful Poliției Române. Cum ar fi putut chestorul Ioniță să răspundă că își dorește să ocupe o funcție care nu mai era disponibilă? De aceea, pot să înțeleg această dublă poziționare sub presiune a chestorului Ioniță, dar de aici până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă", a ținut să sublinieze Carmen Dan, răspunzând acuzelor aduse de premier.

"În legătură cu subiectul demisiei mele, după cum știți, guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați în forurile statutare ale partidelor din coaliție și tot acolo se aprobă retragerea lor din guvern", a conchis ministrul de Interne.

Președintele PSD Liviu Dragnea nu a comentat nici declarațiile premierului, și nici pe cele ale ministrului de Interne.

Liviu Dragnea a avut joi întâlniri, la Sucevița, cu lideri locali importanți ai partidului. Însă pe Fecebook, membrii PSD îi cer liderului lor convocarea de urgență a Comitetului Executiv pentru a discuta dacă Mihai Tudose mai are sprijinul alianței PSD- ALDE.

Organizația de femei a PSD, alături de Carmen Dan. Viorica Dăncilă: E inexplicabil de ce de la preluarea mandatului premierului au plecat deja trei doamne

Premierul Mihai Tudose a subliniat miercuri seară, la un post de știri, că începând de luni Carmen Dan a spus că este dispusă să-și dea demisia din funcția de ministru de Interne.

"Am spus că, în momentul ăsta, eu cred că i-o accept dacă și-o dă. Aici s-a închis discuția", a declarat șeful executivului.

Mihai Tudose a explicat de ce a decis să nu dea curs solicitării ministrului de Interne de a-l demite pe șeful Poliției.

"Aveam o propunere de înlocuire. Am aflat (...) că propunerea aceea, acel domn chestor nu dorește acea funcție și o refuză. Deci nu puteam să demit pe cineva neavând pe cine să pun în loc, să las Poliția necondusă exact în momentul în care era de făcut o anchetă", a subliniat premierul.

"La prânz l-am sunat pe domnul chestor să-l întreb eu, fiindcă pe canalele media se vehiculau diverse informații - că nu vrea, aflaserăți și dvs. că domnia sa nu dorește funcția respectivă, nu o acceptă, dar și comunicatul oficial de presă al Ministerului de Interne că este falsă informația pe care o vehiculați dvs, că de fapt omul vrea. (...) Discuția a fost următoarea, reproduc aproape exact: 'Bună ziua, sunt premierul, domnule comisar, doriți această funcție?'. Răspunsul a fost exact așa: 'Domnule prim ministru, permiteți să raportez, în cursul dimineții m-am prezentat la doamna ministru cu un raport prin care refuz această funcție. I l-am înmânat, de atunci stau în anticameră, mi-a spus să aștept'. Am insistat cu întrebarea: 'Chiar nu doriți această funcție?' Răspunsul a venit din nou prompt: 'Nu, domnule prim ministru, raportez, nu doresc această funcție' ", a povestit șeful executivului.

"Din momentul acela am spus că un ministru de Interne care își permite să mă mintă în halul acesta nu mai am ce să mai lucrez cu domnia sa. Punct", a conchis Mihai Tudose.

