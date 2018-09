Carmen Dan, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Reafirm ceea ce am mai spus şi în alte rânduri: am absolut toată disponibilitatea să mă pun la dispoziţia organelor de cercetare penală, atunci când vor considera că va fi cazul să mă invite. Nu numai la dispoziţia Parchetului, ci şi a colegilor mei din comisiile parlamentare. Am încredere că uitându-se cu atenţie în regulament vor găsi cât de curând posibilitatea să ne cheme şi acolo, într-un cadru instituţional, să lămurim toate aspectele”, a spus Carmen Dan.

Întrebată cum comentează faptul că Gabriela Firea i-a cerut demisia în Comitetul Executiv al PSD şi că a făcut-o răspunzătoare pentru intervenţia în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august, Carmen Dan a precizat că nu se implică în discuţiile politice.

“Pe mine nu o să mă auziţi răspunzând unor astfel de afirmaţii care au conotaţie politică de pe scările Ministerului de Interne. Atât timp cât voi fi ministru de Interne, această instituţie nu se va implica în disputele politice (...) Singura atitudine pe care poate să o aibă un om responsabil şi un şef de instituţie responsabil este aceea de decenţă şi de rezervare. Nu voi părăsi această atitudine atât timp cât voi reprezenta juridic acest minister”, a precizat ministrul.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susţine că ministrul Carmen Dan ar fi trebuit să îşi asume politic şi moral intervenţia de la mitingul diasporei şi să fi renunţat la funcție. Declaraţiile au fost făcut la TVR, în cadrul emisiunii România 9.

ŞTIRILE ZILEI