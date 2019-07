Carmen Dan, audiată în Comisia de anchetă a fraudelor electorale, după neregulile la votul din 26 mai 2019

Carmen Dan / FOTO: Arhivă

“Nu Ministerul Afacerilor Interne stabileşte numărul secţiilor de votare din ţară. Acesta este atributul autorităţilor locale cu avizul Autorităţii Electorale Permanente. Ministerul Afacerilor Interne nu stabileşte numărul de buletine de vot, numărul de ştampile sau cabine de vot, acest atribut îi aparţine Autorităţii Electorale Permanente. Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuţii în interiorul secţiilor de votare, aici responsabilitatea îi revine preşedintelui Secţiei de votare, care răspunde de derularea tuturor activităţilor în secţile de votare şi Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuţii în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului de monitorizare a prezenţie la vot, nu are atribuţii în ceea ce priveşte utilizarea tabletelor, nu are atribuţii în ceea ce priveşte instruirea operatorilor acestor tablete, acest sistem aparţine în integralitate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi instruirea acestor operatori este tot în sarcina STS”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne este audiat, la ora transmiterii ştirii, în Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai.

Marţi a fost chemat la audieri şi ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu.

Obiectivele anunţate de Comisia parlamentară sunt: verificarea veridicităţii informaţiilor vehiculate în contextul public cu privire la neregulile referitoare la funcţionarea SIMPV - Sistemul Informatic de Monitroizare a Prezenţei la Vot; numărul cetăţenilor români cu drept de vot; eventualele neconcordonaţe între procesele-verbale cu rezultatele încheiate la nivelul secţiilor de votare şi la nivelul BEJ-urilor; eventualele neconcordanţe între numărul de participanţi la vot şi numărul buletinelor de vot întrebuinţate; verificarea informaţiilor referitoare la o eventuală utilizare excesivă a listelor suplimentare; verificarea modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor; solicitarea de la autorităţile competente a unor informaţii referitoare la numărul şi natura unor anumitor fapte de natură penală sesizate în legătură cu desfăşurarea procesului electoral; identificarea unor soluţii legislative, administrative sau tehnice de natură să îmbunătăţească desfăşurarea procesului electoral.

