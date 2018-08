Carmen Dan, la comisia de Apărare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul de Interne, Carmen Dan declarat, marți, că ministrul nu poate răspunde la întrebările tehnice, acestea urmând să fie explicate de ce care au coordonat acțiunea.

Întrebată dacă își asumă responsabilitatea politică pentru ceea ce s-a întâmplat, Carmen Dan a răspuns: Nu cumva vă antepronunțați (...) cred că nu aveți suficiente date să spuneți că MAI nu și-a făcut datoria, cî instituțiile care se află în subordinea ministerului nu au funcționat.

- Au mai fost adunări publice în care mie mi s-a părut normal ca pe parcursul derulării lor, ministrul să fie în minister.

- Referitor la convocarea doamnei prefect, nu eu stabilesc lucrul acesta. eu am venit însoțită de reprezentații ministerului, puteam să iau în calcul și prezența doamnei prefect. Eu nu am venit la comisie în baza unei invitații oficiale, eu am venit în ideea că poate, astăzi, vom avea cvorum în așa fel încât noi să vă putem spune aspectele pe care dvs. le considerați relevante. Eu nu am abolut nicio rezervă ca ulterior dacă decideți să solicitați și prezenta prefectului Capitalei.

- Pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport. Dar eu vreau să fac o precizare, încă de la bun început: nu răspunde ministrul la întrebările tehnice, pentru că ministrul nu a coordonat în niciun fel misiunile operative, tocmai de aceea sunt colegii mei alături de mine.

- Ați făcut o referire la intervenția deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe amănunte vă va oferi comandantul acțiunii. Eu am precizat destul de lămuritor. Încercăm să abordăm această problematică cu mult echilibru. la nivelul Jandarmeriei române este deja o anchetă internă.

- Vreau să vă dau ultimele date poate o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate al celor care au forțat intrarea în Guvern și al celor care au pus o presiune constantă și foarte puternică pe dispozitivul de jandarmi. Ultimele date referitoare la ancheta Jandarmeriei, care continuă. Structurile de specialitate au identificat 6 cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări ale celor care derulează această ancheta, vor face obiectul sesizărilor din partea jandarmeriei către Parchetul Militar.



Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii jandarmilor din 10 august a explicat că vorbim de o acțiune de restabilire a ordinii publice.

- referitor la modul violent de restabilire a ordinii publice, aceste cazuri sunt analizate inclusiv la nivelul jandarmeriei. Este o comisie internă de verificare a acestor aspecte, sunt verificate, sunt și în atenția celor care au o cercetare în acest caz și mă refer la Parchetul Militar. Dar mi-aș dori să nu uităm contextul - vorbim despre o restabilire a ordinii publice.

-De fiecare dată am făcut public că am avut acțiuni de violență la adresa forțelor de ordine. Am avut oameni care au fost efectiv răniți de aceste acte împotriva lor.

- Până la momentul în care am declanșat restabilirea ordinii publice au existat acțiuni violente la adresa forțelor de ordine.

- În ceea ce privește indicativele, nu aș spune ascunse, de pe mijloacele de protecție și aici fac referire la acele căști, vreau să vă aduc în atenție următorul lucru. La nivelul instituției nostre au fost efective care au venit în sprijin, pe de o parte la mă refer aici la Direcția generală, dar și în cadrul instituției noastre de-a lungul timpului au fost reorganizări, inclusiv la nivelul subunităților de ordine publică. Situațiile sunt cunoscute, au fost discutate în ședințe de comandă, în sensul în care pe de o parte fie nu mai corespundea acel indicativ și urma ca acesta să se facă ulterior, era procesul deja început.

- Pot să vă asigur pe fiecare dintre dvs. că nu este un impediment în identificarea acelor jandarmi, care au acționat în acest fel, știm foarte bine zonele lor de activitate, fiecare a avut un șef de dispozitiv.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a specificat că în urma protestelor din 10 august, 452 de persoane au cerut asistență medicală, 72 de persoane au fost transferate la spital, 9 au rămas în spital. Dintre aceștia 3 jandarmi și 6 civili.

Luni, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a făcut apel la preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaților să trimită invitațiile pentru audierea, în cadrul forului, a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și a şefilor Jandarmeriei în legătură cu mitingul din Piaţa Victoriei din 10 august.

