Reacția Ministrului de Interne EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Urmează să am o întâlnire cu specialiștii centrului de testare psihologică. Ieri am transmis o solicitare, până acum am doar o informațiile pe care le cunoașteți și dvs. date de purtătorul de cuvânt al poliției. Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate. Probabil au apreciat că nu există responsabilitate. Am vorbit și cu premierul aseară, l-am informat despre situație, despre măsurile dispuse. Ne vom revedea astăzi în cadrul unei conferințe de presă, a declarat, marți, Carmen Dan.

Ministerul de Interne a recunoscut, luni, într-o conferință de presă susținută de Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al instituției, că au mai fost derapaje grave la unii polițiști și că este necesară o evaluare de ansamblu a managementului Poliției de la toate nivelele. Ministrul de Interne i-a cerut șefului Poliției să răspundă publicului, până miercuri, la câteva întrebări.

Suspectul de pedofilie audiat la Poliţia Capitalei în cazul celor doi minori este agent de poliţie la Brigada Rutieră. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt chiar colegii lui. Bărbatul are 45 de ani, este divorțat, are doi copii. El este angajat la Rutieră din 2010, iar anterior a fost jandarm.

Agresiunea s-a întâmplat vineri dimineață într-un cartier din Capitală, Drumul Taberei într-un bloc care se află la câțiva metri de unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală, 1 Mai.

ŞTIRILE ZILEI