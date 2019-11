Dăm viață întrebărilor, le căutăm răspunsuri și soluții practice pentru noi toți. Uneori fericirea de a aduce pe lume un copil poate deveni pentru câteva momente, ore sau chiar zile un coșmar. De durere. De frică. Sau din cauza lipsurilor. Nu toate maternitățile din România arată așa cum am avea nevoie. Uneori găsim medici extraordinari, însă neputincioși în fața sistemului sărăcăcios. Alteori ne lăudăm cu spitale luxoase, cu aparatură modernă, dar nu avem timp. Medicii, asistentele nu au vreme pentru femeile care sunt gata să își dea viața pentru una nouă. Vedem cum arată maternitățile, ce dotări sau ce nevoi au. După ce investigăm sistemul de sănătate mai observăm un fenomen: natalitatea în scădere.

Situația maternităților din România EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În ceea ce privește natalitatea, ultimele date ne arată faptul că în județul Cluj s-au născut peste 7000 de copii. Cei mai mulți dintre aceștia, peste 6.600, dintre care 3.290 fete și 3.377 băieți s-au născut în municipiul Cluj-Napoca.

O explicație pentru numărul mare de nașteri în orașul nostru este că aici se află foarte multe maternități, atât de stat cât și private care asigură servicii medicale de calitate.

Una dintre ele este Clinica de Obstretică și Ginecologie ,,Dominic Stanca'' din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Deși a fost înființată imediat după Primul Război Mondial, de-a lungul anilor a beneficiat de lucrări de modernizare, iar în prezent pune la dispoziția pacientelor 75 de paturi dispuse în 22 de saloane. Activitatea principală este, desigur, acordarea asistenței medicale la naștere, însă există și o secție de neonatologie.

Acesta este un mare avantaj al maternității, deoarece colabrarea între aceste secții permite asigurarea unor servicii medicale de asistență la naștere la cel mai înalt standard, cu echipe de gardă asigurate în permanență.

Spitalul Municipal Filantropia din Craiova, maternitate de rang II, este locul unde anual se nasc mai mult de 2000 de bebeluși, iar dintre aceștia aproximativ 9% sunt prematuri care au nevoie de îngrijiri speciale, oferite cu ajutorul unei aparaturi performante. Din fericite, secția de Neonatologie a spitalului a fost complet renovată anul trecut. Există acum pentru proaspetele mămici și nou născuți mobilier nou, dar și aparatură modernă pentru ca cei mici să beneficieze de cele mai bune condiții. În total, peste un milion de lei a oferit primăria din Craiova pentru aceste investiții atât de necesare. S-a investit cel mai mult în aparatură şi tehnică din Terapia Intensivă Neonatală. Au fost schimbate instalaţii electrice, termice şi au fost aduse aparate noi de terapie intensivă.

Medicii spun că aparatura destinată celor mici trebuie schimbată destul de des pentru că apar noi echipamente cu funcții care ajută și mai mult la îngrijirea bebelușilor. În acest moment, maternitatea ar mai avea nevoie de un incubator de transport, dar și de două incubatoare de terapie intensivă. În plus, conducerea spitalului își dorește să înființeze și o bancă de lapte. Dacă anul trecut aici s-au născut 2300 de copii, anul acesta, până acum 2071 de bebeluși au fost aduși pe lume la maternitatea Filantropia.

Iașul are două maternități de stat care deservesc întreaga Moldova.

Spitalul "Elena Doamna", un spital clinic universitar de specialitate Obstetrică-Ginecologie care oferă servicii medicale spitalicești continue și de zi, precum și consultații de specialitate prin cabinetele din ambulatoriu și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginicologie „Cuza Vodă". Maternitatea Cuza Vodă, spital de tradiție, își are bazele în 1852, când în aceste clădiri și-a desfășurat activitatea Institutul Gregorian, o școală de moșit, care avea ca sarcină secundară asistența copiilor orfani sau abandonați.

În urma înfințării Facultății de Medicină la Iași, în anul 1879, Institutul Gregorian intră în era învățământului universitar.

În anul 2002, spitalul a devenit Unitate Regională de nivel III, iar după înființarea Centrului Regional de Terapie Intensivă Neonatală în 2004, acesta s-a transformat într-un centru de referință pentru maternitățile din regiunea Moldovei. Cu timpul, spitalul s-a extins, a mai fost construită o clădire modernă, în prezent functionând cu 3 clinici universitare devenind totodată cea mai mare maternitate din România, locul unde se întamplă, în medie 6500 de nașteri pe an. Secția de Neonatologie are 3 saloane, maternitatea a fost dotată cu o stație de oxigen proprie, dar și cu aparatură medicală de înaltă performanță. Secția de neonatologie are 10 incubatoare. În această toamnă, spitalul a fost dotat cu aparatură specială în valoare de 57000 de euro, bani donate de Fundația Salvați Copiii. Cele trei aparate achiziționate ajută la tratarea adecvată a copiilor născuţi prematur în regiunea Moldovei, făcând în mod real diferența între viață și moarte. La maternitatea ieşeană ajung toate cazurile grave de prematuritate din regiunea Moldovei. Numai în 2018, au fost 6.598 de copii născuţi la Maternitatea „Cuza Vodă", dintre care 1.200 au avut nevoie de îngrijiri în terapie intensivă neonatală.

În 2018, au fost 6.598 de copii născuţi la Maternitatea „Cuza Vodă", dintre care 1.200 au avut nevoie de îngrijiri în terapie intensivă neonatală. Mortalitatea infantilă la nivelul României este printre cele mai mari din Europa, aproximativ 10%, iar la nivelul Maternității Cuza Vodă din Iași este între 12 şi 14%, aici ajungând cazuri dificile din toată regiunea Moldovei. Costurile pentru îngrijirea unui singur copil prematur până la externare sunt extrem de mari, spun medicii, de aproximativ 400.000 - 500.000 de lei.

Îngerul păzitor al copiilor este prof. dr. Maria Stamatin, coordonatorul Centrului de Terapie Intensivă Neonatală din Cadrul maternității. Sute, chiar mii de copii prematuri au trecut prin secția coordonată de ani buni de dna doctor.

În Timișoara, există la ora atuală două maternități de stat: una care aparține de Spitalul Municipal și alta ce ține de Spitalul Județean. Deși în ultimii ani s-au făcut investiții în aparatură medicală, dar și lucrări de renovare a saloanelor, ambele unități funcționează în clădiri vechi și nu asigură condiții optime.

Atât Consiliul Județean Timiș, cât și municipalitatea au două proiecte diferite de ridicare a unor maternități moderne, în care activitatea sa se desfășoară la standarde europene. Deocamdată însă ambele proiecte sunt pe hârtie.

Se vorbește de aproximativ 10 ani despre o nouă maternitate la Timișoara, lângă Spitalul Județean. Investiția se ridică la peste 50.000.000 lei, finanțarea fiind deja asigurată, printr-un proiect european. Consiliul Județean Timiș este aproape de a finaliza licitația pentru proiectarea și construcția noii maternități. O asociere de 5 firme a depus o ofertă de participare, astfel că în curând s-ar putea intra în linie dreaptă. Noua maternitate va avea o suprafață desfășurată de 6.000 metri pătrați, va avea compartimente de fertilizare în vitro, ginecologie, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și spitalizare de zi, terapie intensivă, prematuri, nou născuți eutrofici, secție ATI, bloc operator, săli de nașteri și camere de gardă. Durata efectivă de realizare a investiției, de la demararea lucrărilor, este de 24 luni.

Nici administrația locală nu se lasă mai prejos. Primăria Timișoara a lansat de asemenea ideea construirii de la zero a unei maternități. În prezent, Maternitatea Odobescu, ce aparţine de Spitalul Municipal Timişoara, îşi desfăşoară activitatea într-o clădire aflată în proprietatea comunităţii evreiești, pentru care Primăria plăteşte chirie. Administrația locală intentionează să demareze construcția noii maternități din fonduri proprii, urmând ca, pe parcurs, să încerce să recupereze o parte din bani de la Guvern, cum se întâmplă cu noul corp al Spitalului de Copii, la care încă se lucrează.

Maternitatea va avea o suprafață de 15.000 de mp, o clădire cu 6 etaje și 10 săli de naștere. În total, peste 230 de de paturi: 16 pentru terapie intensivă. Autoritățile speră ca în 2020 să pornească și construcția efectivă a maternității.

ŞTIRILE ZILEI