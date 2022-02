Care este planul Rusiei pe viitor? Stoltenberg: “Aceste planuri întotdeauna pot fi schimbate. Continuăm să-i spunem Rusiei să schimbe cursul și să oprească atacul”

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a fost întrebat la finalul conferinței de presă susținute astăzi, dacă are informații despre planurile viitoare ale Rusiei.

“Informațiile noastre au fost foarte precise. Am văzut în ultimele luni cum crește capacitatea militară și intenția Rusiei de a invada Ucraina. Aceste planuri întotdeauna pot fi schimbate. Continuăm să-i spunem Rusiei să schimbe cursul și să oprească atacul. Apoi, am văzut în această dimineață că au decis să atace. Nu a fost o surpriză, a fost exact ceea ce serviciile noastre ne-au spus că o să se întâmple de câteva luni. (...) Am văzut că au rămas fideli planurilor și trebuie să înțelegem că în toate această perioadă în care au spus că nu au niciun plan să invadeze Ucraina a fost o minciună. Și-au crescut capacitatea militară cu un singur scop: invadarea Ucrainei. Niciodată nu au fost serioși în a merge pe calea diplomatică. Vedem o invazie completă cu atacuri navale, aeriene și cu trupe terestre”, a declarat Stoltenberg.

Jens Stoltenberg: Pacea a fost încătușată. Consiliul Nord-Atlantic a adresat o cerere pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia pentru negocieri urgente pentru Articolul 4 din Tratat

