Caravană mobilă de vaccinare în acest sfârșit de săptămână, în parcarea unui complex comercial din sectorul 1. Se va utiliza serul Johnson & Johnson, care se aplică într-o singură doză. Caravana va ajunge până în decembrie în toate sectoarele

Vaccinare împotriva coronavirusului / FOTO: Autor: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Imunizarea cu vaccinul Johnson & Johnson, administrat într-o singură doză, va avea loc în intervalul orar 10:00 - 17:00.



Toţi cei care doresc să se vaccineze o pot face în autobuzul STB special amenajat şi dotat cu tot ceea ce este necesar pentru imunizarea în deplină siguranţă.



Activitatea în cadrul centrului de vaccinare mobil este asigurată de o echipă formată din doi medici, doi asistenţi medicali şi doi registratori, cărora li se adaugă personalul cu atribuţii logistice.



Primăria Municipiului București precizează că, prin acest demers, se doreşte să se vină atât în sprijinul persoanelor vârstnice, care nu se pot deplasa pe distanţe lungi pentru imunizare, cât şi în sprijinul altor categorii de persoane care, din diverse motive, au dificultăţi să ajungă la un centru de vaccinare.



"Caravana mobilă de vaccinare" este un proiect care se va derula până la sfârşitul acestui an, autobuzul special amenajat urmând să staţioneze în fiecare weekend în alt loc din Bucureşti, în parcări ale unor centre comerciale, astfel:



* 16-17 octombrie - şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr. 6, Sector 1



* 23-24 octombrie - str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2



* 30-31 octombrie - bd. Theodor Pallady, nr. 51, Sector 3



* 6-7 noiembrie - şos. Olteniţei, nr. 388, Sector 4



* 13-14 noiembrie - str. Mihail Sebastian, nr. 88 C, Sector 5



* 20-21 noiembrie - str. Valea Cascadelor, Nr. 3, Sector 6



* 27-28 noiembrie - şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr. 6, Sector 1



* 4-5 decembrie - str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2



* 11-12 decembrie - bd. Theodor Pallady, Nr. 51, Sector 3



* 18-19 decembrie - şos. Olteniţei, nr. 388, Sector 4



* 25-26 decembrie - str. Mihail Sebastian, nr. 88 C, Sector 5.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI