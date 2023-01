Caravana medicală la sate | Peste 1100 de pacienţi testaţi. Aproape 160 au aflat că sunt suspecţi de diverse tipuri de cancer. Investigaţiile pentru principalele tipuri de cancer nu sunt în pachetul de prevenţie

Au aflat că sunt suspecţi de cancer, dar au refuzat să continue investigaţiile, deşi erau gratuite şi li se asigura şi transportul. S-a întâmplat cu 1 din 3 pacienţi cu suspiciuni oncologice depistate la o caravană prin sate. Medicii i-au salvat viaţa unei eleve de la o şcoală sanitară din Capitală, care nu ştia că are cancer la sân.

Elevă la o şcoală postliceală sanitară, Geanina are 48 de ani dar nu s-a gândit să-şi palpeze sânii ori să și facă o ecografie. În caravană a avut un şoc, la investigaţie. Avea tumori de 3 cm - cancer în stadiul doi.

Geanina Damaschin, voluntară, diagnosticată cu cancer mamar datorită caravanei de testări: ”Mi-au salvat viaţa. Am făcut mamografie, puncţie. Acum fac chimioterapie după care urmează intervenţia chirurgicală. Nicio clipă nu mi-a trecut prin cap, nu am antecedente în familie. Eram energică. Fiecare femeie să-şi facă evaluarea, să-şi facă o dată pe an ecografie de sân pentru a depista din timp.”

Mulţi dintre cei depistaţi cu suspiciuni oncologice în caravană nu au mai vrut să afle ce au, deşi li se asigura şi transport pentru investigaţii gratuite.

Dintre cei peste 1100 de pacienţi testaţi, aproape 160 au aflat că sunt suspecţi de diverse tipuri de cancer. O treime dintre ei au refuzat totuşi să continue investigaţiile necesare, de care depind tratamentele salvatoare de vieţi.

Lorenzo Radu, coordonator caravane medicale: ”Am dat sute de telefoane. Au fost oameni cu care am discutat de 8-9 ori. Au avut tot felul de motive, unele de înţeles, de genul mi-e teamă de ce aş putea află. De multe ori există acest: nu, nu, nu, că nu mă doare nimic. Nu vreau să aflu. N-am nimic.”

Cezat Irimia, preşedinte Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, organizatorul caravanelor medicale: ”Cancerul nu doare. Concepţia la ţară e de ce să merg la doctor dacă nu mă doare. Atunci când doare s-ar putea să fie mult prea târziu. Durerile vor fi atroce, iar mulţi dintre pacienţii noştri din păcate mor în chinuri.”

Adrian Streinu Cercel, preşedinte, Comisia de Sănătate din Senat: ”Cu cât omul ştie să se caute mai bine şi din timp, cu atât şi şansa noastră de succes va fi mai mare.”

Investigaţiile pentru principalele tipuri de cancer nu apar însă în pachetul de prevenţie, spun medicii de familie.

dr. Daciana Toma, vicepreşedintă a Societăţii Naţionale de Medicină Familiei: ”Nu am nici mamografie, nici eco mamar, nici hemoragii oculte. Poate ar trebui ca decontarea pentru aceste servicii să se poată face pe prevenţie, să creştem accesul pacienților.”

În zonele cu deficit de medici ar putea ajunge mai multe caravane medicale, dar de aproape un an, legea asistenţei medicale mobile nu are norme de aplicare.

Tudor Pop, deputat, iniţiatorul legii asistenţei medicale mobile: ”E o intervenţie ieftină în compoaraţie cu costurile pentru pacienţii în fază avansată.”

În caravana organizată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer s-a descoperit că aproape trei sferturi dintre cei testaţi aveau obezitate sau exces ponderal şi prea multe grăsimi în sânge. Iar un sfert, risc de diabet.

