Capsula SpaceX cu cei patru astronauţi la bord a andocat la Staţia Spaţială Internaţională

Cei trei americani şi un german îi înlocuiesc pe membrii echipajului Crew-2, care a părăsit Staţia Spaţială Internaţională luni.

Astronauţii NASA Raja Chari, Kayla Barron şi Tom Marshburn, precum şi astronautul Agenţiei Spaţiale Europene Matthias Maurer au părăsit Florida cu racheta SpaceX Falcon 9 miercuri seară, o decolare amânată de mai multe ori, în special din cauza vremii.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!



After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj