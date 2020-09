Caprele in slujba cetatenilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Parcurile new yorkeze au fost năpădite de buruieni. Cum din cauza pandemiei municipalitatea a fost nevoită să micșoreze costurile, tăierile s-au făcut de la spații verzi.



Cu banii care asigurau leafa unui singur muncitor a fost angajată o turmă de 20 de capre care rezolva problema buruienilor în câteva zile.



Toată lumea este fericită. Parcul, care se află în vecinătatea clădirii Națiunilor Unite, chiar în centrul New Yorkului, are o suprafață de aproape un hectar. Caprele își fac treaba în liniște, nu poluează și în plus trecătorii sunt încântați să vadă animalele care nici nu știu că sunt în slujba cetățeanului.

