Capitala israeliană Tel Aviv, ținta unui tir de rachete lansate din Fâşia Gaza. O femeie a fost ucisă, mai multe persoane au fost rănite

Cu puţin înainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a anunţat că va lovi dur Israelul după ce forţele aeriene israeliene au distrus o clădire cu zece etaje în Fâşia Gaza în care îşi aveau birourile lideri ai mişcării islamiste palestiniene, relatează AFP.

Raw Aerial Footage:



This is the moment that the IDF & Israel Security Agency carried out a targeted strike against Islamic Jihad commander, Samah Abed al-Mamluk & other senior members of his unit.



They were among those responsible for hundreds of rockets fired at Israelis. pic.twitter.com/3DLj2UVdCm