Cântăreţul de operă Placido Domingo, vizat de noi acuzaţii de comportament inadecvat

Placido Domingo

În cadrul unei anchete din 2020, peste 30 de cântăreţe, dansatoare, muziciene, profesoare de canto şi membre ale echipelor de producţie au declarat că au fost martore sau s-au confruntat în ultimele trei decenii cu un comportament inadecvat din partea lui Domingo, în prezent în vârstă de 81 de ani. Domingo a negat că ar fi comis vreo faptă greşită.



Cea mai recentă acuzaţie a venit din partea unei cântăreţe care nu a dorit să îşi dezvăluie identitatea. Învăluită în întuneric, ea a declarat la canalul de televiziune La Sexta din Spania că Domingo i-ar fi cerut voie să o atingă într-o sală de spectacole din Spania la începutul secolului XXI. Altă dată, el ar fi încercat să o sărute, a spus ea.



"Unul dintre primele lucruri care ţi se spun este să nu te urci singură în lift cu Placido Domingo", a declarat femeia pentru canalul de televiziune La Sexta.



Ea a povestit că Domingo i-ar fi cerut să o atingă după o repetiţie. "Prima dată când am simţit disconfort a fost când repetam. El (Domingo) mi-a spus în faţa tuturor: 'Ascultă, pot să-mi bag mâna într-unul dintre buzunarele astea frumoase ale tale?'. Purtam pantaloni cu un buzunar brodat la spate", a declarat ea.



"Am simţit un gol în stomac pentru că m-am gândit la ce puteam să-i spun (lui Domingo) pentru a continua normal. Dacă îi spuneam nu, aveau să fie consecinţe, iar dacă îi spuneam da, nici nu vreau să mă gândesc la asta", a adăugat ea.



Cântăreaţa a precizat că nu l-a raportat pe Domingo superiorilor sau autorităţilor.



"El este Domingo. Este de neatins. Nu ar trebui să fie, dar eu sunt în umbră", a adăugat ea.



Reprezentanţii lui Domingo nu au răspuns la o solicitare formulată de Reuters pentru a comenta pe marginea acestui subiect.



Ancheta din 2020 realizată de American Guild of Musical Artists (AGMA) a ajuns la concluzia că Domingo s-a comportat în mod inadecvat cu interprete de sex feminin.



Domingo a spus într-o declaraţie făcută la momentul respectiv că a respectat deciziile femeilor de a vorbi public adăugând că îi părea "cu adevărat rău pentru suferinţa pe care le-am provocat-o".



Dezvăluirile au determinat Spania să anuleze spectacolele pe care tenorul devenit bariton le avea programate la operele finanţate din fonduri publice. Instituţii din Statele Unite, printre care Metropolitan Opera din New York şi Opera din San Francisco, au renunţat de asemenea la angajamentele planificate.



Domingo a demisionat din funcţia de director general al Operei din Los Angeles, a cărei anchetă proprie a constatat că zece acuzaţii aduse vedetei erau "credibile".



Niciun dosar penal nu a fost adus în faţa instanţei pentru niciuna dintre aceste acuzaţii.



Într-un interviu acordat în ianuarie 2022 ziarului spaniol El Mundo, Domingo a negat că ar fi hărţuit pe cineva şi a declarat că, în opinia sa, a fost condamnat în instanţa opiniei publice pentru că nu a vorbit public.



Ancheta AGMA ar fi fost părtinitoare, a spus cântăreţul, adăugând că aceasta cuprindea puţine fapte concrete.



Domingo a revenit în Spania pentru a cânta în cadrul unui concert caritabil, în luna iunie, după o absenţă de aproape un an şi jumătate, şi a evoluat în alte ţări.

sursa Agerpres

