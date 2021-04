Cântăreaţa americană Dionne Warwick a fost supranumită "Regina Twitter-ului". În vârstă de 80 de ani artista publică mesaje amuzante şi pline de optimism, încercând să se adreseze utilizatorilor din generaţia tânără

Dionne Warwick

Legendara cântăreaţă americană, în vârstă de 80 de ani, publică foarte des pe Twitter mesaje, ce conţin gânduri ale ei despre viaţă, carieră şi alţi muzicieni, primind uneori răspunsuri care dau naştere unor discuţii emoţionante.



"Dacă eşti atât de evident un rapper, de ce ai inclus acest cuvânt în numele tău de scenă?", l-a întrebat Dionne Warwick pe Chance the Rapper într-un mesaj pe Twitter. "Nu pot înceta să mă gândesc la acest lucru", a adăugat cântăreaţa.



"Voi fi aşa cum vreţi dumneavoastră să îmi spuneţi, doamnă Warwick", i-a răspuns Chance the Rapper.



Dionne Warwick, care are în palmares cinci premii Grammy, s-a declarat surprinsă de faptul că rapperul ştia cine este ea.



Totul a început atunci când legendara artistă i-a văzut pe nepoţii şi nepoatele ei care se amuzau în timp ce foloseau Twitter, fapt care a făcut-o să îşi dorească să se înscrie la rândul ei pe această reţea online. După ce a învăţat comenzile platformei, Dionne Warwick a decis felul în care urma să o folosească în continuare.



"Voi scrie pe Twitter atunci când simt nevoia de a spune ceva sau simt că trebuie să spun ceva şi/sau să adresez o întrebare cuiva care îmi va răspunde", i-a spus vedeta unei nepoate care a ajutat-o să înveţe să utilizeze această reţea de socializare.



Cântăreaţa, căreia i se spune de acum "Regina Twitter-ului", doreşte să aducă o energie pozitivă pe platforma de microblogging.



"Este unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult în lume, ca cineva să râdă odată cu mine, iar eu cred că acesta este unul dintre lucrurile care ne lipsesc în perioada actuală", a explicat vedeta americană.



Dionne Warwick este, totodată, un artist inovator şi s-a lansat în domeniul concertelor virtuale. Primul ei show de acest tip a fost difuzat live din locuinţa ei în duminica Paştelui catolic.



"Am fost puţin cuprinsă de nelinişte, ţinând cont de faptul că nu mai cântasem de un an întreg, întrucât coardele vocale sunt nişte muşchi, iar muşchii trebuie să fie antrenaţi, iar eu nu am putut să fac acest lucru. Am vrut să vin cu un fel de preaviz, să îi anunţ pe fani că s-ar putea să existe câteva note scârţâite, sparte", a precizat artista, râzând.



Ea va susţine un nou concert virtual pe 9 mai, data la care este celebrată Ziua Mamei în Statele Unite.



În acest an, Dionne Warwick a fost nominalizată pentru prima dată în vederea includerii sale în Rock & Roll Hall of Fame, o recunoaştere a celor aproape 60 de piese de mare succes pe care le-a lansat, în rândul cărora se află cântece precum "Don't Make Me Over", "Walk on By" şi "Anyone Who Had a Heart". Pe parcursul carierei sale, începute în prima parte a anilor 1960, discurile lansate de Dionne Warwick s-au vândut în peste 100 de milioane de copii.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI