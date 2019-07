Cântărețul R. Kelly a fost arestat

R. Kelly a mai fost, odată, pus sub acuzare de către poliția din New York pentru 11 infracțiuni extrem de grave și în luna mai a acestui an. Mai exact, se pare că acesta ar fi agresat sexual o adolescentă, pe care a cunoscut-o la procesul în care a fost judecat pentru pornografie infantilă în urmă cu 10 ani.

În vârstă de 52 de ani, R. Kelly a lansat 12 albume de studio, vândute în 75 de milioane de copii, şi a fost recompensat, printre altele, cu trei premii Grammy, potrivit MEDIAFAX