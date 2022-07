Cântărețul Harry Styles, "devastat" după atacul armat de la Copenhaga, produs în apropierea arenei unde artistul urma să susțină un concert duminică seară

"Am inima frântă împreună cu locuitorii din Copenhaga", a scris vedeta pe o rețea de socializare. "Ador acest oraş. Oamenii sunt atât de calzi şi de plini de dragoste".

"Sunt devastat pentru victime, pentru familiile lor şi pentru toată lumea care suferă. Îmi pare rău că nu am putut fi împreună. Vă rog să aveţi grijă unul de celălalt. H.", a scris starul.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.



I’m devastated for the victims, their families, and everyone hurting.



I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H