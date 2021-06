CANNES 2021 | Filmul ''La civil'', regizat de Teodora Mihai, selectat în secţiunea Un Certain Regard

Cannes 2021 / FOTO: festival-cannes.com

Secţiunea Un Certain Regard va reveni în acest an la "dimensiunea sa originală" şi va include filme ale unor cineaşti tineri, aflaţi de multe ori la primele lor proiecte cinematografice, a precizat Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, într-o conferinţă de presă.



"La Civil" este primul lungmetraj regizat de Teodora Ana Mihai, iar printre producătorii săi se află atât cineastul român Cristian Mungiu, cât şi cunoscuţii cineaşti belgieni Luc şi Jean-Pierre Dardenne. Acest film spune povestea unei mame a cărei fiică este răpită şi care decide să acţioneze pe cont propriu pentru salvarea acesteia, după ce autorităţile mexicane refuză să o ajute.



În acest an, 18 filme vor concura în secţiunea Un Certain Regard.



Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 6-17 iulie.

