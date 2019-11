Candidații au votat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Klaus Iohannis a votat și de această dată în Capitala, la Liceul "Jean Monnet". Nu a fost însă însoțit de Prima Doamnă, Carmen Iohannis.

"Ziua votului este ziua în care românii decid ce viitor va avea România în următorul an. Ziua votului este ziua cea mai importanta pentru românii care vor să participe la procesul democratic", a declarat președintele.

Și fostul premier Viorica Dăncilă a votat dimineață, la Liceul "Sfântul Sava" din Capitală. A venit cu prietena și colega din PSD Lia Olguța Vasilescu: "Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă, în care oamenii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii."

Candidatul PMP, Theodor Paleologu, a votat la Colegiul Național "Spiru Haret" din București, unde a învățat și tatăl său: "Am votat pentru o Românie a respectului. Respect pentru muncă, respect pentru educație, respect pentru moștenirea culturală și spirituală a României și a Europei, respect pentru românii de toate vârstele, pentru tineri și bătrâni, pentru românii din România și din afara țării."

Dan Barna, candidatul USR PLUS, și-a exercitat dreptul de vot la Sibiu: "Am votat pentru schimbare, pentru o Românie care începe să faca schimbările de acum, nu de peste 5 ani. Astăzi, ștampila aia mică este puterea pe care o are fiecare cetățean și astăzi putem să avem România pe care ne-a dorim."

Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, a votat acasă, în localitatea Cârţa din Harghita: "Am votat pentru viitorul României, pentru respect și pentru încredere, am votat pentru o societate și pentru o țară care va investi în cele două resurse importante: educație și protecția mediului. Și susținerea economiei."

Pentru aceste alegeri s-au înscris 14 candidați:

Klaus Iohannis (susținut de PNL, președintele în exercițiu)

Viorica Dăncilă (PSD)

Mircea Diaconu (susținut de PRO România și ALDE)

Dan Barna (Alianța USR-PLUS)

Theodor Paleologu (PMP)

Kelemen Hunor (UDMR)

Ramona Ioana Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal)

Cătălin Ivan (Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională)

Viorel Cataramă (Dreapta Liberală)

John-Ion Banu (Partidul Națiunea Română)

Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc)

Alexandru Cumpănașu (candidat independent)

Bogdan Stanoevici (candidat independent)

ŞTIRILE ZILEI