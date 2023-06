Cancelarul Olaf Scholz intenţionează să discute "curând" cu preşedintele rus Vladimir Putin

Olaf Scholz

Scholz a menţionat că a discutat cu Vladimir Putin la scurt timp după ce liderul de la Kremlin a ordonat, în urmă cu 15 luni, declanşarea invaziei asupra Ucrainei.



"Intenţionez să fac din nou acest lucru curând", a declarat Scholz în cadrul celui de-al 38-lea Congres al Bisericii Protestante Germane, în oraşul Nürnberg in sudul Germaniei.



O condiţie prealabilă pentru o "pace corectă" este ca Rusia să-şi retragă trupele, a continuat Olaf Scholz. "Acest lucru trebuie să fie înţeles", a subliniat el.



Îndemnuri ocazionale la "negocieri" au putut fi auzite din audienţă.



"Negocierile sunt ok. Problema este cine negociază cu cine şi în legătură cu ce", a răspuns Scholz la aceste îndemnuri.



Cancelarul federal german a subliniat mai demult principiile poziţiei pe care Berlinul o are faţă de războiul declanşat de Rusia în Ucraina şi a declarat că trebuie să se prevină escaladarea conflictului.



"Este corect să acţionăm în mod coordonat în tot cea ce facem. Să analizăm fiecare pas şi să nu mergem singuri. Respectăm acest principiu de la bun început", a spus cancelarul federal german.



Frontierele din Europa nu trebuie modificate cu forţa, a mai declarat Scholz în faţa audienţei.

sursa Agerpres

