Premierul Justin Trudeau a declarat că atacurile cu armă albă de duminică, soldate cu cel puţin zece morţi şi 15 răniţi în două comunităţi izolate dintr-o provincie situată în centrul Canadei, sunt "îngrozitoare şi sfâşietoare", transmite luni AFP.



"Atacurile de astăzi din Saskatchewan sunt îngrozitoare şi sfâşietoare. Ne gândim la cei care au pierdut o fiinţă dragă şi la cei care au fost răniţi", a scris pe Twitter premierul canadian.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.