Canada şi Japonia doresc să-şi consolideze legăturile economice şi de securitate

"Am vorbit mult despre modul în care Canada poate fi un furnizor de încredere, nu numai de energie, ci şi de minerale esenţiale, resurse, inclusiv agricole", a declarat Justin Trudeau în cursul unei conferinţe de presă comune în capitala canadiană.

Întâlnirea lor a fost, de asemenea, o oportunitate de a discuta despre reforma majoră a strategiei de apărare a Japoniei care şi-a crescut considerabil cheltuielile militare.



Un anunţ "primit foarte favorabil" de Canada, a indicat Justin Trudeau, amintind situaţia din Asia.



În această regiune, el a arătat cu degetul "ascensiunea unor puteri autoritare din ce în ce mai contestatare, fie că este vorba despre Rusia sau China (...) tot mai perturbatoare".



Fumio Kishida este primul şef de guvern asiatic care a vizitat Canada de când Ottawa a anunţat în noiembrie o nouă politică pentru Asia-Pacific pentru a contracara influenţa chineză.



Într-un moment în care "ordinea internaţională este expusă la diverse provocări, (...) ne vom întări cooperarea cu Canada pentru a menţine şi consolida pacea şi stabilitatea", a explicat Kishida.



"Am convenit că ne vom opune ferm încercărilor unilaterale de a schimba statu quo-ul prin forţă în Marea Chinei de Est şi Marea Chinei de Sud", a adăugat el.

Le premier ministre @Kishida230 et moi partageons de nombreux objectifs, notamment la création de bons emplois, des économies fortes et une région indopacifique libre et ouverte. Cet après-midi, on a parlé de ces objectifs et des moyens de continuer à s’en rapprocher ensemble. pic.twitter.com/zTEPgTfoFl