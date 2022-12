Canada: Cinci morţi şi un rănit într-un incident armat la periferia oraşului Toronto

Presupusul autor al atacului a murit după schimburi de focuri cu forţele de ordine, a declarat pentru presă şeful poliţiei locale Jim MacSween.

Persoana rănită a fost transportată la spital şi viaţa sa nu ar fi în pericol.

La începutul serii de duminică, poliţiştii au răspuns la apeluri care anunţau focuri de armă şi, "odată ajunşi la faţa locului, ofiţerii au fost confruntaţi cu o scenă teribilă, cu mai multe persoane deja decedate", a explicat Jim MacSween, potrivit media canadiene.

Poliţia caută acum care este motivul atacului şi dacă exista vreo legătură între victime şi suspect, un bărbat a cărui identitate nu a fost precizată.

Five killed in Toronto shooting: police



York Regional Police say 5 people have been killed in a #shooting tonight at a condo building in Vaughan, Ontario, north of #Toronto #Canada pic.twitter.com/Nqcf0Kz1Ew