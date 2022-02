Canada a trimis un avion cu armament la Kiev. Mulțumiri din partea ministrului Apărării. Polonia este pregătită să livreze arme defensive

Ministerul Apărării de la Kiev a anunţat că Ucraina a primit un transport de mitraliere, aparatură de supraveghere şi puşti, în cadrul pachetului de asistenţă militară din partea Canadei.

"Mulţumim pentru această decizie importantă şi venită la timp", a scris ministrul Oleksii Reznikov.

Weapons for @ArmedForcesUkr from our close friends We received military aid in the form of rifles,machine guns with optical sights,night vision&surveillance devices&military equipment.Thank you for this important & timely decision! @AnitaAnandMP special thank to You pic.twitter.com/JgaK4iPqId