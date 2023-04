Canada | Opt morţi, în încercarea de trecere ilegală în SUA. Poliția locală: A fost recuperat și cadavrul unui bebeluş, de origine română. MAE: Nu este confirmată cetăţenia română a persoanelor găsite decedate la frontiera dintre Canada şi SUA

''Alte două cadavre au fost recuperate, un bebeluş, cetăţean canadian de origine română, şi o femeie adultă despre care se crede că este cetăţean indian'', a declarat presei Shawn Dulude, şeful serviciului de poliţie al comunităţii indigene Mohawk din rezervaţia Akwesasne, Canada.



Poliţia a recuperat joi şase cadavre, între care al unui copil mai mic de trei ani, şi crede că tragedia s-ar fi produs în noaptea de miercuri spre joi.



Dulude a declarat că nu crede că mai există alte cadavre, dar caută un bărbat de 30 de ani, dispărut, Casey Oakes, a cărui barcă a fost găsită în apropierea zonei în care au fost recuperate victimele.



În cursul zilei de vineri, adjuncta şefului poliţiei locale, Lee-Ann O'Brien, a declarat că se pare că victimele provin din două familii, una indiană şi una română, care încercau să ajungă ilegal în SUA.



Cel puţin doi copii cu paşapoarte canadiene se numără printre victime, a precizat poliţia, care aşteaptă rezultatele autopsiei şi ale testelor toxicologice de la Montreal pentru a stabili cauza morţii.



Preşedintele american, Joe Biden, şi premierul canadian, Justin Trudeau, au convenit săptămâna trecută să-i oprească pe solicitanţii de azil care vin în Canada de-a lungul întregii frontiere dintre cele două ţări şi nu doar la punctele oficiale de trecere a frontierei, spre deosebire de ceea ce se întâmpla înainte. Acest acord a fost puternic criticat de grupurile pentru drepturile migranţilor, care consideră că îi expune la un risc mai mare pe cei care încearcă să vină în Canada.



Poliţia locală a precizat însă că acordul care a închis o trecere neoficială de frontieră numită Roxham Road, în Quebec, nu ar trebui să fi fost un factor în tragedia celor două familii, dat fiind că acestea încercau să meargă spre SUA, nu să intre în Canada.



Rezervaţia Akwesasne se întinde pe ambele maluri ale râului St. Lawrence, în Ontario şi Quebec pe partea canadiană şi New York în SUA. Pentru a combate contrabanda de persoane şi bunuri, poliţia locală monitorizează fluviul în permanenţă cu fonduri din Quebec.



Tot mai multe persoane au folosit zona Akwesasne pentru a încerca să intre ilegal în SUA, cu 80 de interceptări înregistrate de la începutul anului, iar majoritatea au fost indieni sau români, a declarat Dulude. ''Ceea ce ştim este că aceste treceri sunt uneori facilitate de populaţia locală, adesea tineri vulnerabili care caută să facă bani şi sunt exploataţi de organizaţii criminale", a adăugat el.



În noaptea de miercuri spre joi, când probabil familiile au încercat să traverseze râul într-o barcă descrisă ca fiind ''foarte mică'', vremea era rea, cu ploaie, lapoviţă şi mult vânt.



Trudeau a calificat decesele drept "sfâşietoare".



''Trebuie să înţelegem corect ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat şi să facem tot ce putem pentru a ne asigura că diminuăm riscurile ca acest lucru să se întâmple din nou'', a declarat el reporterilor din Moncton, New Brunswick.

MAE: Nu a fost confirmată cetăţenia română a persoanelor găsite decedate la frontiera dintre Canada şi SUA

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite sâmbătă că, până la acest moment, autorităţile canadiene nu au confirmat cetăţenia celor opt persoane găsite decedate la frontiera dintre Canada şi Statele Unite ale Americii, făcând referire doar la originea română a unora dintre acestea.



Potrivit MAE, Consulatul General al României la Montreal, s-a autosesizat în urma informaţiilor apărute în mass-media referitoare la o familie de cetăţeni români găsiţi decedaţi în comunitatea autohtonă Akwesasne (la frontiera dintre provinciile canadiene Quebec şi Ontario şi statul american New York) şi a întreprins demersuri, pe lângă autorităţile canadiene, pentru a obţine informaţii cu privire la cetăţenia, identitatea şi circumstanţele producerii decesului.



Informaţiilor preliminare obţinute de către reprezentanţii oficiului consular de la autorităţile canadiene arată că opt persoane, printre care şi doi minori, au fost găsite decedate prin înecare.



"Iniţial au fost găsite şase persoane (cinci adulţi şi un minor), iar ulterior, în cadrul procedurilor de căutare şi salvare, au mai fost găsite două persoane (un adult şi un minor). Până la acest moment, autorităţile canadiene nu au confirmat cetăţenia victimelor, făcând referire doar la originea română a unora dintre acestea şi la faptul că cei doi minori aveau cetăţenia canadiană, fiind găsite şi paşapoartele canadiene ale acestora. A fost demarată o anchetă cu privire la acest caz", precizează MAE.



Totodată, Consulatul General al României la Montreal a contactat şi Ministerul de Externe al provinciei Quebec, pentru a obţine informaţii suplimentare referitoare la acest caz. Oficiul consular a primit confirmarea că solicitarea a fost transmisă autorităţilor canadiene competente pentru formularea unui răspuns.



De asemenea, având în vedere că acest caz este gestionat în comun de autorităţile canadiene şi cele americane, demersuri similare celor ale Consulatului General al României la Montreal au fost realizate şi pe lângă autorităţile americane de către Ambasada României la Washington, prin intermediul Biroului Ataşatului pentru Afaceri Interne, dar şi de către reprezentanţii Consulatului General al României la New York.



MAE informează că niciuna dintre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din Canada şi SUA nu au primit solicitări de informaţii sau de asistenţă consulară legate de acest caz.



Potrivit ministerului român de externe, Ambasada României la Washington, Consulatul General al României la New York şi Consulatul General al României la Montreal continuă dialogul cu autorităţile competente ale celor două ţări, fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

ŞTIRILE ZILEI