Campusul UPB - deschis publicului de pe 2 iunie; orar strict şi fără animale, biciclete, trotinete, grătare, plajă

Parcul UPB

"Este extrem de important pentru noi faptul că am reuşit să ajungem la acest punct, pentru noi, cei din universitate, astfel încât să putem îmbina activitatea zilnică a celor peste 30.000 de studenţi ai universităţii cu activitatea sau cu recreerea de care pot beneficia locuitorii sectorului, evident având sprijinul primăriei în a asigura paza şi salubrizarea acestui campus care aparţine, insist şi subliniez, Universităţii Politehnica din Bucureşti şi comunităţii sale", a declarat rectorul UPB.



Accesul publicului va fi permis după un orar strict, respectiv de luni până vineri, între orele 6,00 - 8,00, respectiv 17,00 - 22,00, sâmbăta şi duminica, în intervalul 6,00 - 22,00, iar pe perioada vacanţelor intersemestriale şi vacanţei de vară - de luni până duminică, între orele 6,00 - 22,00.



Mihnea Costoiu a adăugat că, în continuare, în interiorul campusului UPB este interzis accesul cu animale sau activităţile de agrement neautorizate (grătare, plajă, băi de soare), deplasarea cu biciclete, trotinete, scutere, trotinete electrice, motociclete pe spaţiile verzi şi aleile pietonale.



"Am hotărât ca accesul în acest campus să se facă pe o anumită perioadă limitată, pentru a nu deranja fluxurile obişnuite. (...) Nu acceptăm în continuare accesul cu animale (...) şi, nu în ultimul rând, cel mai important lucru din punctul nostru de vedere, fac un apel de la bun începutul acestei relaţii la locuitorii Sectorului 6, locuitorii Bucureştiului care vor vizita acest campus, pentru că de dumnealor va depinde dacă acest campus va rămâne sau nu deschis în perioada următoare, în funcţie de cum vom gestiona şi vom respecta acest campus şi investiţiile pe care împreună le vom face aici", a spus Mihnea Costoiu.



El a precizat că dacă vizitatorii nu vor respecta campusul şi vor apărea distrugeri, va fi închis.



"Împreună cu primăria vom organiza o serie de festivaluri în interiorul campusului care sunt destinate publicului larg, pe teme care au legătură cu universitatea şi nu numai, să poată exista şi un program tematic. În cursul zilei de mâine vom inaugura noul festival Poli Biofest, destinat industriei agricole din România şi noilor tehnologii pentru agricultură", a anunţat Costoiu.



Primarul Ciprian Ciucu a afirmat că Primăria Sectorului 6 s-a angajat, prin protocolul semnat, să asigure securitatea, curăţenia, dar şi îngrijirea unor spaţii verzi.



"Nu este un spaţiu public, nu este un parc public, este efectiv campusul unei universităţi şi de aceea este foarte important ca noi să respectăm regulamentul universităţii. Acesta nu este negociabil, ci este pur şi simplu un regulament pe care şi vizitatorii trebuie să-l respecte. Primăria Sectorului 6 s-a angajat să fie prezentă cu Poliţia Locală, pentru a asigura securitatea şi comportamentul civilizat al vizitatorilor, şi cu ADP, care va asigura curăţenia şi îngrijirea materialului dendrologic - o să dăm şi noi o mână de ajutor pe anumite amenajări. (...) Voi veghea personal ca Poliţia Locală să-şi facă treaba şi ADP-ul să fie foarte prezent, pentru a nu aduce niciun fel de prejudiciu, niciun fel de deranj activităţii pe care o desfăşoară în mod curent universitatea", a declarat Ciprian Ciucu.



Oamenii vor fi informaţi despre regulamentul de vizitare iar echipajele Poliţiei Locale vor explica publicului care este programul.



"În primul rând, vom explica foarte clar importanţa regulamentului. Vom pregăti un panou cu principalele elemente ale regulamentului şi vom avea permanent echipaje ale Poliţiei Locale în campus care vor explica civilizat oamenilor că acesta este regulamentul şi că trebuie respectat. Noi vom fi aici prezenţi inclusiv cu Poliţia Locală şi vom dirija accesul şi vom explica oamenilor că trebuie să respecte acest orar", a arătat primarul.



Protocolul este valabil un an, dar poate fi prelungit prin acordul părţilor.

sursa agerpres

