Vară, bară, gol! Începe Campionatul Mondial de Fotbal FIFA Rusia la TVR! Deşi primele Studiouri Mondial deja ne-au familiarizat de la începutul săptămânii cu atmosfera primului CM transmis dintr-o ţară a Europei de Est, începând de joi, 14 iunie, vom avea o lungă vară fierbinte, cu fotbal, vedete, goluri şi faze memorabile. În direct şi în exclusivitate la TVR.

TVR 1 şi TVR HD vor începe transmisiunile directe din Rusia cu deschiderea oficială a competiţiei, pe care o vom putea urmări la ora 17.30, de la Luzhniki Stadium, din Moscova. Emil Hossu Longin îşi intră în rol şi începând cu ora 18.00, va comenta prima partidă a Campionatului Mondial de Fotbal, cea dintre reprezentativa ţării gazdă, Rusia şi Arabia Saudită.

Un spectacol despre fotbal şi pasiune vom vedea la deschiderea oficială a Campionatului Mondial de Fotbal, plasată chiar înainte de prima pasă ce va da startul verii de fotbal mondial.

Trei staruri internaţionale vor ridica fanii în picioare pe Luzhniki Stadium din Moscova: superstarul muzicii pop - Robbie Williams va ţine în priză mulţimea de pe stadion, dar şi milioanele de fani din faţa micilor ecrane, împreună cu aclamata soprană a Rusiei, Aida Garifullina. În spectaculosul show pus la cale de organizatori, gloria fotbalului, pe care toţi jucătorii speră să o atingă pe terenul Rusiei, va fi reprezentată Ronaldo, campionul Braziliei, de două ori jucător şi campion pentru ţara sa la Campionatul Mondial de Fotbal.

„Îi invităm pe toţi fanii fotbalului şi ai muzicii să se distreze cu noi în Rusia, pe stadion, sau împreună cu noi în faţa televizoarelor. Va fi un show de neuitat!”, a declarat Robbie Williams. „Am multe realizări în cariera mea muzicală, dar faptul că voi spune Let Me Entertain You! în deschiderea Cupei Mondiale celor 80.000 de fani ai fotbalului de pe stadion şi multor milioane din întreaga lume este chiar un vis din copilărie!”, a mai spus Robbie. „Nu mi-am imaginat vreodată că voi fi parte a acestei sărbători imense, Cupa Mondială, care are loc, aici, în ţara mea!”, a mărturisit şi solista Operei de Stat din Viena, soprana Aida Garifullina.

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial FIFA Rusia 2018 va fi diferită în comparaţie cu ediţiile anterioare ale turneului. De data aceasta, ceremonia se va concentra pe momentele muzicale şi se va desfăşura chiar înainte de startul primei partide. Un singur lucru va rămâne însă la fel – tema, care celebrează nu doar a fotbalul, ci şi ţara gazdă, în acest caz, prin intermediul momentului susţinut de una dintre cele mai aclamate voci tinere ale Rusiei – Aida Garifullina.

Channel One din Rusia va produce show-ul, conceptul creativ aparţinând tot lui Felix Mikhailov, cel care a fost regizorul principalelor ceremonii organizate de-a lungul întregii călătorii FIFA Rusia 2018, de la tragerea la sorţi a grupelor până la „final act” al campionatului, pe 15 iulie 2018.

De la 23.00, la TVR 1 şi TVR HD, în emisiunea zilnică de analiză Studio Mondial, jurnalistul sportiv Costin Deşliu şi invitaţii săi, personalităţi din fotbalul românesc, vor discuta meciurile zilei. Iar de la 23.40, Tudor Furdui îi aşteaptă pe telespectatori la Un pariu mondial, care va încheia ziua de meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal.

Din 14 iunie până în 15 iulie, Televiziunea Română transmite cea mai aşteptată întrecere sportivă a planetei. Peste 400 de ore de transmisii live la TVR 1, TVR 2 şi TVR HD dedicate Campionatului Mondial de Fotbal - FIFA Rusia 2018. Toate cele 64 de partide de fotbal vor fi transmise de TVR în exclusivitate.

