Primarul comunei Răchiți, Florin Bulgaru, a explicat, într-o ediție specială a Știrilor TVR, cum i-a convins pe oameni să se vaccineze:

„Personalul primăriei, eu, vicele, asistenții comunitari, am mers din poartă în poartă și am încercat să vorbim cu fiecare persoană în fiecare gospodărie să le spunem avantajelle vaccinării. (...) Oamenii au avut puțină frică, dar eu i-am rugat să se informeze din surse oficiale. Succesul acestei campanii va fi doar comunicând cu oamenii. Cred că frica oamenilor vine din faptul că nu au surse de informare. Am adus alături de mine, medicul de familie, preoții, directorul școlii. Ideea noastră a fost foarte bine primită de DSP Botoșani”.

Primarul Florin Bulgaru spune că dacă vor mai fi oameni doritori să se vaccineze, va mai organiza astfel de evenimente.

