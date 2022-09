CAMPANIE ȘTIRILE TVR Învaţă România - Profi de 10 | Învățătoarea Georgiana Giba aplică într-o școală din provincie metode noi de predare. Jocuri și culori pentru a ține treaz interesul copiilor

4 din 10 elevi din România nu înțeleg ce citesc, potrivit celor mai recente studii. Asta înseamnă că sunt analfabeți funcțional. La această stare au contribuit mulți factori. O fundație luptă de 8 ani să schimbe situația. Învățătoarea Georgiana Giba merge într-o școală din provincie ca să aplice metode noi de predare a lecțiilor. Am urmărit și noi cum se desfășoară lecția de "literaţie" pentru elevi de clasa a doua.

Învăţătorii şi profesorii cu vocaţie construiesc România viitorului. Chiar dacă sistemul de învăţământ este într-o permanentă reformă şi problemele se rostogolesc an de an, jurnaliştii TVR au găsit profii de 10, Cei care învaţă România - o nouă campanie a Ştirilor TVR.

După 12 ani în care a lucrat în diverse programe educative, dar în afara sistemului, Georgiana a decis că vrea să stea la catedră într-o comunitate din provincie.

S-a lovit din primul an de reticența unor familii.

Atunci i-a fost cel mai greu. Își amintește de o familie care nu dorea să-și dea copilul la școală. A insistat cu telefoane și cu vizite, până când i-a convins pe părinți.

Georgiana Giba: "A fost alegerea mea să devin parte din programul Teach for Romania, știind că voi merge într-o zonă unde există medii vulnerabile. (...) Un an de zile aproape am sunat părinții constant, mergeam, plecam și ocoleam cu mașina și mergeam prin fața casei și-l găseam pe stradă uneori".

Am intrat și noi să vedem cum se desfășoară ora de comunicare.

Învățătoarea folosește jocuri și culori ca să țină treaz interesul copiilor pe întregul parcurs al lecției.

"Citim povestea, apoi o să vedem despre ce e povestea asta. Apoi banca de cuvinte. Avem aici banca de cuvinte. Cuvintele noi le punem în bancă și le și desenăm, ca să vedem ce am înțeles noi din cuvintele astea noi. (...) Demonstrează ce au înțeles făcând ceva. Îți arată că au înțeles. Asta e literația. (...) Folosim termenul de 'literație' din englezescul 'literacy', pentru că nu avem un echivalent în română. În română avem 'alfabetizare'".

Elevii citesc pe rând câte o propoziție dintr-o carte și trebuie să povestească apoi ce s-a întâmplat și când, prin rotație, când își aud numele strigat. După ce învață cuvinte noi, se împart în grupe ca să înșire imagini cu personajele din povestea tocmai citită.

Ora se apropie de final. Învățătoarea trage concluziile.

"Literație poți să faci la toate materiile. (...) Vorbim și despre gimnaziu. Poți să faci literație la biologie, la geografie. (...) Este un mod de a face corect lucrurile. Să te adaptezi la nevoile copiilor este ce ar trebui să se întâmple în fiecare clasă".

Această școală face parte din cele 11 unități de învățământ din comuna Frumușani, unde învață, în total, 740 de preșcolari și școlari. Directoarea ne spune că peste 60% dintre elevi provin din familii defavorizate.

Liliana Cepoiu, director Şcoala gimnazială din comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi: "Nu doar mediul din care provin copiii, ci și modificările din societatea actuală (...) dovedesc clar că modalitățile de organizare a activității în mod tradițional nu mai sunt eficiente și nici atractive".

România este lider în topul Eurostat cu cei mai mulți tineri care au abandonat timpuriu școala, aproape 215.000. Cea mai gravă situație este în mediul rural, unde un sfert dintre cei înscriși la școală nu termină 10 clase.

