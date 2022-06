Camera Deputaţilor votează asupra cererii DNA de ridicare a imunităţii lui Adrian Chesnoiu

Camera Deputatilor, sedință

Tot în aceeași zi, procurorul general a transmis referatul DNA cu privire la urmărirea penală a lui Adrian Chesnoiu la Camera Deputaților.

„Sesizarea are în vedere cercetările pentru săvârşirea, în exercitarea funcţiei de ministru, a infracţiunilor de instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite şi de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, se arată în referatul DNA.

Mai mult decât atât, Chesnoiu le-a cerut deputaților să voteze în favoarea ridicării imunității sale parlamentare și, de asemenea, s-a și autosuspendat din PSD.

Adrian Chesnoiu susține că este nevinovat

„NU am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă! În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toții egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune! Mă retrag din funcția de ministru- nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activității mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat! Vă mulțumesc tuturor celor care aveți încredere în mine, în nevinovăția mea și în toate lucrurile bune pe care le-am făcut! Doamne ajută!”, a postat acesta pe contul său de Facebook, în urmă cu aproximativ o săptămână.

CITEȘTE ȘI

Cererea DNA privind ridicarea imunității fostului ministru Adrian Chesnoiu, aprobată în Comisia juridică a Camerei. Chesnoiu: Nu sunt adeptul unei justiții televizate

ŞTIRILE ZILEI