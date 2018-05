Firma de consultanță politică aflată în centrul scandalului privind folosirea datelor persoanelor ale utilizatorilor Facebook a anunțat astăzi că își încetează operațiunile. Cambridge Analytica va declara faliment în Statele Unite și în Regatul Unit al Marii Britanii, transmite The Washington Post .

Cambridge Analytica se închide EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Firma a anunțat într-un comunicat că și-a pierdut clienții după dezvăluirile din martie privind folosirea datelor personale a zeci de milioane de utilizatori Facebook.

"Nu mai este viabil să operăm afacerea", subliniază oficialii Cambridge Analytica.

Compania apără totuși felul în care a folosit Facebook, subliniind că a fost criticată pentru activități care sunt "nu numai legale, ci și acceptate pe scară largă, ca o componentă standard a publicității online, atât în arena politică, cât și în cea comercială".

Decizia de închidere vine în contextul în care firma se confruntă cu posibile sancțiuni din partea autorităților de reglementare din întreaga lume.

Tacticile controversate ale Cambridge Analytica - al cărui fost vicepreședinte, strategul republican Stephen Bannon, a lucrat în campania lui Trump și mai târziu la Casa Albă - au ieșit la iveală în martie. Presa a descoperit că au fost strânse datele a zeci de milioane de utilizatori prin intermediul unei aplicații de pe Facebook.

Rețeaua de socializare a subliniat că anunțul Cambridge Analytica nu schimbă cu nimic decizia de a investiga ce s-a întâmplat și determinarea de a împiedica astfel de practici pe viitor.

"Continuăm ancheta în cooperare cu autoritățile reprezentative", a subliniat astăzi Facebook.

Concepută de cercetătorul Alexander Kogan, aplicația This Is Your Digital Life a colectat informații nu doar de la cei care au accesat-o, ci și de la prietenii lor. În total, potrivit Facebook, Cambridge Analytica a avut acces la datele a 87 de milioane de utilizatori, dintre care 71 de milioane de americani. Se pare că au fost colectate și datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din România.

Cambridge Analytica încerca astfel să creeze profiluri detaliate, folosindu-se de istoricul și de comportamentul utilizatorilor. De asemenea, stabilea tipurile de mesaj politic care ar fi putut să îi atragă pe utilizatori, pe baza trăsăturilor lor de personalitate.

În 2015, Facebook a cerut companiei Cambridge Analytica să șteargă toate datele colectate. Un fost angajat a dezvăluit acum că firma a continuat să analizeze datele din Facebook, deși a dat asigurări că a încetat aceste practici.

ŞTIRILE ZILEI