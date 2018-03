Călin Popescu Tăriceanu, declarații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului: "Au fost încă de anul trecut așteptări inflaționiste în primele luni ale anului, după care va urma o scădere a inflației, deci ceea ce se întâmplă este conform previziunilor avansate și nu cred că sunt lucruri care să fie alarmante. Cred că inflația pe o lună nu este definitorie pentru evoluția inflației pentru întreg anul, deci eu am conducerea că acest puseu inflaționist se va domoli pe măsură ce vom avansa pe parcursul acestui an. (...) Dacă inflația ar fi fost la nivelul majorărilor salariale, atunci probabil am fi putut spune așa ceva (n.r., că această inflație ar anula majorările salariale). Având în vedere că majorările salariale au fost foarte mari anul trecut, inflația n-are cum să anuleze aceste majorări. (...) Politica monetară o face BNR-ul, sigur că are o responsabilitate în această privință și BNR-ul. (...) Majorările salariale pe care le-am decis și care se vor face urmează să rezolve o problemă acută a economiei și a țării, și anume migrația forței de muncă. Dacă vom rămâne cu salarii scăzute, atunci nu trebuie să ne mai jelim, că pleacă doctorii, asistentele medicale, ingineri, specialiști IT, profesori, muncitori calificați. Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Sigur că o majorare a salariilor poate să ducă la un puseu inflaționist, dar eu cred că noi trebuie să avem în vedere creșterea salariilor, în așa fel încât, pentru cei care nu sunt în țară, să nu mai existe tentația de a pleca în străinătate, și eventual pentru cei care au plecat, să existe tentația de a se reîntoarce în România, unde există criză pe piața forței de muncă".

