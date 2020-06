C. Ile, despre situatia din turism EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În aceste condiții, patronatele din turism cer autorităților statului să fie susținute prin diverse măsuri fiscale pentru a supraviețui. Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, a vorbit la TVR despre problemele operatorilor din turism.

Sectorul nostru nu poate trece peste această situație dificilă fără sprijin de la stat. Asta se întâmpla în toate țările Europei (...) Noi am avut promisiuni în două întâlniri concrete chiar de la premier privind anularea impozitului specific pe semestrul al doilea și am continuat să trimitem scrisori și către Ministerul Finanțelor și către cel al Economiei pentru a se concretiza. Semestrul al doilea ar fi perioada iulie decembrie, deci ar trebui să luam foarte repede o decizie de anulare a lui. Legat de terase fiecare autoritate locale are autoritatea să reducă aceste taxe pe spațiul public. Noi, cel puțin în București, am făcut o abordare a Primăriei Capitalei, a declarat la TVR președintele Federației Industriei Hoteliere din România.

Cu privire la prețurile practicate de unitățile din România, Călin Ile spune că prețurile sunt mai mari doar în anumite unități, dar, ca medie, nu sunt mai mari ca în alte părți.

Până urmă prețul este făcut de cerere și ofertă și ceea ce recomandăm noi turiștilor este să fie cu discernământ și să se informeze. Nu ar trebui să se arunce la prima ofertă. Sunt oferte pe toate palierele de prețuri,iar dacă nu găsesc ei singuri, să meargă la agentul de turism să le dea o recomandare privind prețul și locația pe care să o aleagă, a spus, la TVR, Călin Ile.

