Calificare spectaculoasă pentru Irina Begu în turul al treilea la Miami. Românca a învins-o pe Arina Sabalenka, principala favorită și locul 5 mondial

Irina Begu / FOTO: http://www.j48tennis.net/

Este prima victorie pentru Begu în faţa unei jucătoare din top 10 mondial după aproape patru ani. În mai 2018, Begu o învingea pe letona Jelena Ostapenko (5 WTA) în primul tur la Madrid (6-3, 6-3).

Irina Begu (31 ani, 70 WTA) s-a calificat în turul al treilea la Miami pentru prima oară din 2016. Sabalenka, sfertfinalistă anul trecut la Miami, nu a reuşit să facă niciun break, ratând toate cele şase oportunităţi apărute.

Sabalenka (23 ani, 5 WTA) a avut probleme mari cu precizia de pe linia de fund, în timp ce Begu a jucat inteligent, disciplinat, făcând doar 7 erori neforţate în faţa belarusei. Sabalenka a încheiat cu 26 de mingi direct câştigătoare (Begu a avut doar 8), dar şi cu 34 de erori neprovocate. Sabalenka a avut 6 aşi, dar şi 8 duble greşeli, în timp ce Begu a încheiat cu 2 aşi şi 2 duble greşeli.

"Cred că am fost consistentă în acest meci. Am servit bine şi am jucat fiecare minge, am încercat să rezist şi asta a fost foarte important pentru mine", a declarat jucătoarea din România, după meci.

Begu şi-a asigurat un cec de 54.400 de dolari şi 65 de puncte WTA, urmând să o înfrunte în turul al treilea o altă jucătoare belarusă, le Aleksandra Sasnovici, care a trecut de rusoaica Daria Kasatkina cu 7-6 (5), 6-4.

Irina Begu a câştigat toate cele trei meciuri de până acum cu Sasnovici (28 ani, 60 WTA), în 2015, în finala de al Seul, cu 6-3, 6-1, şi de două ori anul trecut, la Gippsland Trophy (Melbourne), cu 5-7, 6-4, 6-4, în primul tur, şi în sferturi la Cleveland, cu 6-2, 6-4.

În alt meci din turul al doilea, britanica de origine română Emma Răducanu a fost învinsă de Katerina Siniakova (Cehia), cu 3-6, 6-4, 7-5, după ce a avut 3-1 în setul secund şi a condus cu 5-4 în decisiv şi a avut serviciul.

Fostul lider mondial Naomi Osaka a trecut de germanca Angelique Kerber cu 6-2, 6-3.

Printre jucătoarele care au părăsit competiţia joi se numără estoniana Anett Kontaveit, a treia favorită, Karolina Pliskova (Cehia), a şasea favorită, ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul 15, sau Leylah Fernandez (Canada), cap de serie numărul 18.

Rezultatele înregistrate joi în turul al doilea la Miami, la simplu feminin:

Irina Begu (România) - Arina Sabalenka (Belarus/N.1) 6-4, 6-4

Aleksandra Sasnovici (Belarus) - Daria Kasatkina (Rusia/N.25) 7-6 (7/5), 6-4

Heather Watson (Marea Britanie) - Elina Svitolina (Ucraina/N.15) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Katerina Siniakova (Cehia) - Emma Răducanu (Marea Britanie/N.11) 3-6, 6-4, 7-5

Lucia Bronzetti (Italia) - Stefanie Voegele (Elveţia) 6-2, 6-1

Ana Kalinskaia (Rusia) - Karolina Pliskova (Cehia/N.6) 6-3, 6-3

Alison Riske (SUA) - Alizé Cornet (Franţa/N.31) 6-2, 6-2

Karolina Muchova (Cehia) - Leylah Fernandez (Canada/N.18) 6-4, 7-6 (7/3)

Naomi Osaka (Japonia) - Angelique Kerber (Germania/N.13) 6-2, 6-3

Danielle Collins (SUA/N.9) - Anna Bondar (Ungaria) 6-3, 3-6, 6-4

Kaia Kanepi (Estonia) - Sara Sorribes Tormo (Spania/N.32) 3-6, 7-5, 6-0

Ons Jabeur (Tunisia/N.8) - Magda Linette (Polonia) 7-6 (7/1), 6-2

Ann Li (SUA) - Anett Kontaveit (Estonia/N.3) 6-0, 3-6, 6-4

Daria Saville (Australia) - Harmony Tan (Franţa) 6-4, 6-2

Belinda Bencic (Elveţia/N.22) - Marta Kostiuk (Ucraina) 6-3, 6-1

Vera Zvonareva (Rusia) - Tamara Zidansek (Slovenia/N.19) 6-3, 6-2

