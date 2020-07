Cadre medicale extenuate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Medicul Rodian Furcilă face aproape zilnic într-un cort triajul pacienților care vin la Spitalul Județean din Galați.

Rodian Furcilă: Simţim fiecare picătură de sudoare care alunecă către cele mai adânci depresiuni ale corpului nostru. Suntem extenuaţi!

Rodian Furcilă a fost el însuși pacient. Unul dintre primii medici din Galați infectați cu noul coronavirus.

Rodian Furcilă: Pe 14 aprilie am fost depistat, am făcut febră la domiciliu, m-am prezentat la colegii mei în UPU, puţin speriat. Am avut trei - patru zile de tuse groaznică, tuşeam câte 15 minute în multe reprize pe zi, am ajuns să nu pot vorbi. Nu puteam să articulez cuvintele, era starea aia de rău. Mă trezeam din somn cu lipsă de aer acută.

Asemenea mărturii se întâlnesc în mai toate spitalele cu bolnavi covid din țară.

Cadrele medicale nu sunt doar obosite, ci și puține.

Guvernul încearcă să rezolve criza de cadre medicale pentru pacienții cu COVID prin detașări.

Legea prevede că mai întâi se apelează la voluntari și numai dacă nu sunt suficienți se merge pe detașări. Doar că voluntarii sunt prea puțini.

Cei detașați vor primi un spor, iar premierul Orban le-a promis sindicatelor din sănătate că se vor lua și alte măsuri pentru personalul medical din linia întâi.

Potrivit premierului Orban, Guvernul ar putea adopta o ordonanță de urgență prin care să se clarifice faptul că sporul de 50 la sută pentru detașare este unul suplimentar față de cel pe care îl primește oricum personalul din secții de terapie intensivă.

ŞTIRILE ZILEI