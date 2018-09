Expulzați din Republica Moldova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Liceul în cauză face parte din reţeaua de şcoli înfiinţate de "Lumina Instituții de Învățământ", despre care se spune că ar fi finanţată de Fethullah Gülen, opozantul preşedintelui turc Erdogan.

Au fost expulzați de autorităţile moldovene 5 directori, un profesor de limba turcă, dar şi un minor de 16 ani, fiul unuia dintre ei.

Angajaţii liceului Orizont au fost declaraţi indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova.

Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate au monitorizat o perioadă activitatea lor și aşa au confirmat riscul la adresa securității naționale.

O parte dintre cei expulzaţi ar fi depus cereri prin care au cerut azil politic în Republica Moldova. Solicitările nu au fost încă soluţionate.

"Lumina Instituţii de Învăţământ" reclamă reţinerea abuzivă a celor 6 profesori şi angajaţi ai reţelei de licee "Orizont" din Republica Moldova, transmite News.ro.

"Lumina Instituţii de Învăţământ îşi exprimă îngrijorarea faţă de reţinerea abuzivă a şase profesori şi angajaţi ai reţelei de licee 'Orizont' din Republica Moldova, de etnie turcă. Reţinerea, făcută în această dimineaţă de echipe formate din poliţişti şi angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), s-a realizat cu violenţă, nu au fost prezentate documente sau acte oficiale în baza cărora s-a acţionat, în condiţiile în care cinci din cei şase erau în procedura de solicitare a azilului politic în Republica Moldova", se arată într-un comunicat al instituţiei.

Persoanele reţinute sunt Hasan Karacaoğlu- director general adjunct (aflat în R Moldova de 20 de ani), Rıza Doğan-director filiala Durleşti ( 24 de ani în Moldova) Feridun Tufekci-director Ceadir Lunga (24 de ani în Moldova) Yasin Öz-director relaţii publice (4 ani în Moldova) Müjdat Çelebi- director financiar (4 ani în Moldova) Hüseyin Bayraktar-profesor de engleză (3 ani în Moldova).

Conform "Lumina Instituţii de Învăţământ", unii dintre cei reţinuţi au fost luaţi în timp ce erau în drum spre şcoală, alţii - direct de acasă, din faţa copiilor, după ce au fost sparte uşile de la intrarea în apartamente.

"Soţul meu se pregătea să plece la lucru şi am auzit gălăgie la poartă. Când am ajuns la poartă erau foarte mulţi oameni, şase dintre ei au sărit peste gard şi au intrat în casă. I-am întrebat cine sunt, le-am cerut să îmi arate documentele în baza cărora au venit, iar unul dintre ei mi-a spus că nu are nevoie de documente, că e omul preşedintelui. Apoi au adus şi patru poliţişti din Comrat şi l-au luat pe soţul meu,, a declarat Galina Tufekci, soţia directorului şcolii din Ceadir Lunga, care a precizat că soţul său are şi permis de şedere valabil şi a depus şi solicitare pentru azil politic, la care nu a primit încă niciun răspuns", conform "Lumina Instituţii de Învăţământ".

Până în prezent, nici familiile şi nici avocaţii nu au nicio informaţie privind locul în care se află cei reţinuţi, existând temerea că au fost deja expulzaţi în Turcia.

"Lumina Instituţii de Învăţământ" consideră că aceste practici nedemocratice, prin care persoane care stau legal pe teritoriul unei ţări sunt expulzate fără să existe un proces în justiţie şi o decizie judecătorească în acest sens, afectează grav drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti.

