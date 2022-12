Cadoul pentru "profesoare pretențioase" promovat în mediul online chiar de un cadru didactic a stârnit un val de revoltă

"Un cadou creat pentru profesoarele pretențioase și elegante". Așa a ales să facă reclamă pe contul său de pe o rețea de socializare Claudia Chiru, o învățătoare din București, unui set cadou conceput special pentru cadrele didactice. Acesta costă 236 de lei. "Acțiunea" de PR a învățătoarei a reușit să stârnească un val de critici din partea părinților, cât și a Ministerului Educației.

Iulian Cristache, președinte Federația Națională a Asociațiilor de Părinți: "Până când nu vom avea nişte sancţiuni clare astfel încât aceşti profesori care încalcă Codul de Etică să nu mai fie spălaţi prin comisiile de disciplină, sistemul educaţional nu îşi va reveni."

"Ministerul Educației își exprimă în termenii cei mai fermi dezacordul față de astfel de practici pe care le consideră imorale și nedemne de comportamentul pe care ni-l dorim în rândul profesorilor noștri. Ministerul Educației roagă cadrele didactice și părinții să renunțe la practica achiziționării sau a strângerii de fonduri pentru cadouri."

Potrivit regulamentului școlar, părinții nu mai pot aduna bani pentru cadourile profesorilor. Pot însă susține activitățile pentru întreținerea și modernizarea clasei și a școlii prin acțiuni de voluntariat.

Contactată de Ştirile TVR, învățătoarea Claudia Chiru a ţinut să precizeze că firma care vinde astfel de cadouri dedicate profesorilor nu îi aparţine şi că intenţia de a face reclamă unor astfel daruri este una dintre cele mai bune: "Nu am nicio legătură cu firma şi nu am niciun beneficiu financiar de pe urma acestei colaborări sau a acestei firme. Nu văd unde e imoralitatea pentru că eu nu am spus în niciun moment că aştept să mi se cumpere acest cadou sau că îl recomand părinţilor. Eu n-am spus asta. Eu m-am adresat oamenilor care doresc să cumpere acest cadou pentru că mie mi-a plăcut, este util în meseria mea."

Tema cadourilor pentru profesori umple de mesaje grupurile de părinți din țara noastră. În Anglia, o școală i-a rugat pe părinți să nu cheltuiască mai mult de 50 de lire pentru cadourile profesorilor, „pentru a nu îi pune într-o situație jenantă". Iar în Germania, un profesor a fost amendat cu 4000 de euro pentru că a acceptat un cadou din partea elevilor, care valora 200 de euro.

