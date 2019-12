"Cadoul de Crăciun", scurtmetrajul lui Bogdan Mureşanu, pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Oscar 2020

Un scurtmetraj de Bogdan Mureşanu, "Cadoul de Crăciun", a fost inclus pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Oscar 2020, a anunțat publicația "Variety", citată de Mediafax. Pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare se mai află "Brotherhood", "Little Hands", "Miller & Son", "Nefta Football Club", "The Neighbors’ Window", "Refugee", "Saria", "A Sister", "Sometimes, I Think about Dying".